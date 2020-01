Perfume「しゃれてる～」ドームツアーグッズを一挙紹介

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月に行われるドームツアーのグッズを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」1月21日(月)放送分)あ~ちゃん:Perfumeのドームツアー『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』が来月から開催されま~す!!かしゆか・のっち:わ~!(拍手)。あ~ちゃん:これ、セットリストが本当に難航しましたね。のっち:したね~。かしゆか:選びきれないって。あ~ちゃん:ベスト自体、新曲も含め全52曲。52曲全部やったら、もう3時間も4時間もになっちゃいますので。それは無理だってことで……結構難しかった。それでみんなにも協力してもらって、『ライブで見たい楽曲を最大5曲選択してください』っていうことで、選んでもらいました。そのランキングからお届け! という感じで。かしゆか:存分に、そのランキングを反映させてますね。のっち:そうだね。あ~ちゃん:なので、今もみんなと一緒に作ってる感あるなぁっていうことでやらせてもらっています。そして、グッズもすでに発表となっていますが……しゃれてる~!あ~ちゃん:かわいいよね。のっち:しゃれてるね~。あ~ちゃん:今回は(アルバムの)ジャケットをやっていただいた方と、また一緒に作ってもらって。だからすごい統一感があって、かわいいんですよ。かしゆか:Tシャツがおしゃれ!あ~ちゃん:5種類あります。アルバムの初回版とか、完全限定とか持ってくれた人は知ってると思うんですけど、その時に撮り下ろした写真がたくさんありまして。これねぇ、CGとかグラフィックとかじゃなくって、本当に撮った写真なんですよ。かしゆか:うん。リアルな物を撮ったんだよね。あ~ちゃん:それがカッコいいから、Tシャツにしようっていうことで。かしゆか:「デザインが気に入ったんだね!」っていう、ボディが白ばっかり(笑)。(5種類のうち、白いTシャツは4種類。もう1種類は黒)のっち:あとね、私がめちゃくちゃ気にいってるのが“洒落トート”。トートバッグなんだけど、長方形じゃなくて四角い袋で2色あります。黒と、これシルバーなのかな? お洋服屋さんにも置いてありそうな、一見Perfumeってわからないんだけど、よく見たらPerfumeのグッズっていう。実物見たけどすっごくおしゃれでした。あ~ちゃん:かわいい~。薄手だから折り畳んでもね。かしゆか:しまっといてね。出先で使うとかもありですね。のっち:ありです。お勧めです。かしゆか:私は、“ホテルキー”が好きですね。「P Cubed」で割とテーマになってた、オーロラとか透けてる感じとかが、このホテルキーに出てるんじゃないかなって。あ~ちゃん:これかわいいと思う。私、家の鍵をこれに付けることにしたから。のっち:めっちゃいいじゃん。見つけやすそうじゃない? カバンの中も。あ~ちゃん:そう。今日さ、家の鍵なくしちゃって……。かしゆか:すごい話(笑)。あ~ちゃん:いやマジで。それで家出られなくてさ、鍵閉めれないから。そのときは、さくらんぼのおみくじのできる……シャラシャラシャラって鈴がついてるやつを付けてたんだけど、あれだと存在感が私には足りなかったんでしょうね。これはある種、非常に存在感のあるキーですから、私これ採用したいなってさっき決めました。のっち:いいね。お揃いにしようぜ、みんなで。かしゆか:あ、いいね!あ~ちゃん:うん。あとは……要望が多かったパスケース。前に「LEVEL 3」のときにピッ! ってやったら光るパスケースを作ったんですけど、アンケートに“だいぶおんぼろになってきたから、新しいの頼みます”っていう要望がめちゃめちゃあったんですよ(笑)。かしゆか:嬉しい、使ってくれてたんだね。あ~ちゃん:「そんなに使ってくれてたんだ!!」ってことで、今回は私たちのリクエストで作らせていただきました。かしゆか・のっち:はい。あ~ちゃん:あとはオーロラ系のもの? オーロラケース、オーロラのP3リングとかオーロラのアンブレラ。これも今だからっていう感じでめちゃめちゃおしゃれだし、気に入ってますよ。のっち:ね~。これも実物見ると、本当にかわいいからさ。あ~ちゃん:マジかわいい。だからこれは本物を見て欲しいってとこもありますよね。かしゆか:見てほしい。あ~ちゃん:あと何より、これでしょうか。のっち:ポスターセット。あ~ちゃん:これも、要望がめちゃめちゃ多くて作られたものですよね。写真をめっちゃ撮って渋谷ジャックしたりとか、いろんな私たちの思い出の地に言葉とともにポスターが貼られてたりしてたと思うんですが、たくさんみんな見に行ってくれて、写真とか撮ってくれて。で、その素材を綺麗な写真として家に欲しい、っていうのをたくさんいただいて。私たちも、いろんな国の名カメラマンに撮ってもらった大切な写真なんで、ぜひ手元にということで。私もね、ハンナさんにぽぽちゃんと撮ってもらったモノクロの写真があったんですよ。アルバムには使われてないんですけど、それをめちゃめちゃ大きくして、アクリル板で作ったんです。それを部屋に飾ってまして。そういう風にお家の中で飾っても……。かしゆか:おしゃれだよね。あ~ちゃん:これは、今もう予約分がいっぱいらしいんですよね。でも2月からまた販売になるということで、みんなも諦めずにぜひとも手にしてほしいです。ではみなさま、ライブ楽しみにしててください!Perfumeのドームツアー『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』は、2月1日(土)、2日(日)に京セラドーム大阪、2月8日(土)に福岡 ヤフオク!ドーム、2月15日(土)、16日(日)愛知・ナゴヤドーム、2月25日(火)、26日(水)に東京ドームで開催。ツアーやグッズ等の詳細は、特設サイト(https://www.perfume-web.jp/cam/dometour2020/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/