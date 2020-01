『バンドリ！』発のRAISE A SUILEN新曲『DRIVE US CRAZY』が1／22に発売！

ブシロードのグループ会社にあたるブシロードミュージックは、RAISE A SUILEN 4th Single『DRIVE US CRAZY』を1月22日(水)に発売する。



RAISE A SUILENは、Raychell(Ba.&Vo.)、小原莉子(Gt.)、夏芽(Dr.)、倉知玲鳳(Key.)、紡木吏佐(DJ)の5人からなる『バンドリ!』プロジェクトから生まれた第3のリアルライブバンド。2018年12月には両国国技館公演を開催、翌2019年2月22日にはデビュー後73日での日本武道館公演を成功させるなど目覚ましい活躍を見せている。7月には神戸ワールド記念ホールにて単独ライブ2Days開催が決定。

オリジナル楽曲では独自の世界観と音楽性を、また、バックバンドとしては高い演奏技術を見せつける彼女達から、今後も目が離せない!



このたび、圧倒的なパフォーマンスで観る者を虜にするRAISE A SUILENが”爆アゲ”4th Singleをリリース!

表題曲の『DRIVE US CRAZY』は単独ライブ「Heaven and Earth」に合わせて書き下ろされた、まさに聴く人を乱舞させる楽曲。

パワー溢れるボーカルに印象的なシンガロングパートと小気味良いラップが連なり、歌詞にもある通り”爆アゲ”チューンに仕上がっている。一度聴けばRAISE A SUILENの世界観に惹き込まれてしまうだろう。



Blu-ray付生産限定盤には、アニメ『BanG Dream! 3rd Season』#4~#5 をアニメ本放送に先駆け収録。留まることを知らないRAISE A SUILENの勢いをぜひ堪能して欲しい。



また、Twitter、アニソン定額聴き放題配信サービス「ANiUTa」、音楽ダウンロードサービス 「レコチョク」では、アニメ放送、CDリリースを記念したキャンペーンを開催中。詳細は公式サイトをチェック!



