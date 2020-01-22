◆ ポスト秋山をめぐる争いは！？



西武は22日、2020年の春季キャンプA班参加選手とB班参加選手の振り分けを発表した。



すでに発表されていた新人3選手（宮川、浜屋、柘植）や松坂大輔に加えて、辻発彦監督も期待を寄せる新外国人3選手（ギャレット、ノリン、スパンジェンバーク）や新加入の森越祐人もA班スタート。鈴木将平、愛斗、川越誠司にスパンジェンバーク、B班の戸川らを加えたポスト秋山をめぐる争いにも注目だ。



なお、ギャレットは夫人の出産に立ち会った後に来日予定のため、合流日は未定。契約保留中の多和田は決まり次第の発表となる。南郷では19日（水）までキャンプを行い、打ち上げ後、高知に移動する。





◆ A班参加選手＜南郷／宮崎県＞

日程：2020年2月1日（土）～2月19日（水）

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（21名）

11 今井達也

13 髙橋光成

14 増田達至

15 宮川 哲 △

16 松坂大輔 ☆

17 松本 航

19 齊藤大将

20 浜屋将太 △

25 平井克典

26 粟津凱士

28 森脇亮介

29 小川龍也

33 ギャレット ☆

36 伊藤 翔

44 與座海人

45 本田圭佑

49 ノリン ☆

54 ニール ☆

57 國場 翼

61 平良海馬

66 相内 誠



▼ 捕手（4名）

10 森友哉

37 柘植世那 △

62 駒月仁人

78 齊藤誠人



▼ 内野手（7名）

3 山川穂高

4 山野辺翔

5 外崎修汰

6 源田壮亮

31 佐藤龍世

59 森越祐人 ☆

99 メヒア



▼ 外野手（7名）

1 栗山 巧

7 金子侑司

9 木村文紀

22 スパンジェンバーグ ☆

46 鈴木将平

53 愛斗

72 川越誠司



※休養日・・・2月5日（水）、10日（月）、15日（土）

※期間中、高知春季キャンプ(Ｂ班)参加選手と入れ替えを行なうことがあります。





◆ B班参加選手（春野／高知県）

日程：2020年2月1日（土）～3月8日（日）

△＝新人



▼ 投手（17名）

12 渡邉勇太朗

21 十亀 剣

23 野田昇吾

27 内海哲也

30 榎田大樹

34 佐野泰雄

40 田村伊知郎

41 井上広輝 △

47 松岡洸希 △

48 武隈祥太

50 中塚駿太

64 上間永遠 △

67 藤田航生

120 出井敏博 △

123 髙橋朋己

125 東野 葵

126 大窪士夢



▼ 捕手（3名）

2 岡田雅利

38 牧野翔矢

127 中熊大智



▼ 内野手（8名）

0 水口大地

32 永江恭平

39 呉 念庭

51 西川愛也

52 山田遥楓

56 川野涼多 △

60 中村剛也

63 綱島龍生



▼ 外野手（4名）

58 熊代聖人

65 戸川大輔

68 岸潤一郎 △

73 高木 渉



※休養日・・・2月5日(水)、10日(月)、15日(土)、20日(木)、25日(火)、3月1日（日）、6日（金）

※3月8日(日)キャンプ打ち上げ、帰京

※期間中、南郷春季キャンプ(Ａ班)参加選手と入れ替えを行なうことがあります。



場所：高知県立春野総合運動公園（高知県高知市春野町芳原2485）

・2月1日（土）～19日（水）、24日（月・振休）～3月8日（日）



高知市東部総合運動場（高知県高知市五台山1736-1）

・2月21日（金）～23日（日）

