◆ ポスト秋山をめぐる争いは！？
西武は22日、2020年の春季キャンプA班参加選手とB班参加選手の振り分けを発表した。
すでに発表されていた新人3選手（宮川、浜屋、柘植）や松坂大輔に加えて、辻発彦監督も期待を寄せる新外国人3選手（ギャレット、ノリン、スパンジェンバーク）や新加入の森越祐人もA班スタート。鈴木将平、愛斗、川越誠司にスパンジェンバーク、B班の戸川らを加えたポスト秋山をめぐる争いにも注目だ。
なお、ギャレットは夫人の出産に立ち会った後に来日予定のため、合流日は未定。契約保留中の多和田は決まり次第の発表となる。南郷では19日（水）までキャンプを行い、打ち上げ後、高知に移動する。
◆ A班参加選手＜南郷／宮崎県＞
日程：2020年2月1日（土）～2月19日（水）
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（21名）
11 今井達也
13 髙橋光成
14 増田達至
15 宮川 哲 △
16 松坂大輔 ☆
17 松本 航
19 齊藤大将
20 浜屋将太 △
25 平井克典
26 粟津凱士
28 森脇亮介
29 小川龍也
33 ギャレット ☆
36 伊藤 翔
44 與座海人
45 本田圭佑
49 ノリン ☆
54 ニール ☆
57 國場 翼
61 平良海馬
66 相内 誠
▼ 捕手（4名）
10 森友哉
37 柘植世那 △
62 駒月仁人
78 齊藤誠人
▼ 内野手（7名）
3 山川穂高
4 山野辺翔
5 外崎修汰
6 源田壮亮
31 佐藤龍世
59 森越祐人 ☆
99 メヒア
▼ 外野手（7名）
1 栗山 巧
7 金子侑司
9 木村文紀
22 スパンジェンバーグ ☆
46 鈴木将平
53 愛斗
72 川越誠司
※休養日・・・2月5日（水）、10日（月）、15日（土）
※期間中、高知春季キャンプ(Ｂ班)参加選手と入れ替えを行なうことがあります。
◆ B班参加選手（春野／高知県）
日程：2020年2月1日（土）～3月8日（日）
△＝新人
▼ 投手（17名）
12 渡邉勇太朗
21 十亀 剣
23 野田昇吾
27 内海哲也
30 榎田大樹
34 佐野泰雄
40 田村伊知郎
41 井上広輝 △
47 松岡洸希 △
48 武隈祥太
50 中塚駿太
64 上間永遠 △
67 藤田航生
120 出井敏博 △
123 髙橋朋己
125 東野 葵
126 大窪士夢
▼ 捕手（3名）
2 岡田雅利
38 牧野翔矢
127 中熊大智
▼ 内野手（8名）
0 水口大地
32 永江恭平
39 呉 念庭
51 西川愛也
52 山田遥楓
56 川野涼多 △
60 中村剛也
63 綱島龍生
▼ 外野手（4名）
58 熊代聖人
65 戸川大輔
68 岸潤一郎 △
73 高木 渉
※休養日・・・2月5日(水)、10日(月)、15日(土)、20日(木)、25日(火)、3月1日（日）、6日（金）
※3月8日(日)キャンプ打ち上げ、帰京
※期間中、南郷春季キャンプ(Ａ班)参加選手と入れ替えを行なうことがあります。
場所：高知県立春野総合運動公園（高知県高知市春野町芳原2485）
・2月1日（土）～19日（水）、24日（月・振休）～3月8日（日）
高知市東部総合運動場（高知県高知市五台山1736-1）
・2月21日（金）～23日（日）
◆ ポスト秋山をめぐる争いは！？
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