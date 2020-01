envy、薮田修身監督によるMV「A faint new world」公開

envyが2020年2月5日にリリースする新作アルバム『The Fallen Crimson』より、「A faint new world」のMVを公開した。







監督にはMr.Childrenのアーティスト写真や、ファッション媒体で活躍する薮田修身氏を起用し、新たなアプローチのMVとなっている。



また、envyは2月11日に恵比寿リキッドルームにてライブ「LAST WISH”THE FALLEN CRIMSON”release oneman show」を開催する。





<リリース情報>







envy

アルバム『The Fallen Crimson』



発売日:2020年2月5日(水)

価格:2500円(税抜)



=収録曲=

1. Statement of freedom

2. Swaying leaves and scattering breath

3. A faint new world

4. Rhythm

5. Marginalized thread

6. HIKARI

7. Eternal memories and reincarnation

8. Fingerprint mark

9. Dawn and gaze

10. Memories and the limit

11. A step in the morning glow



<ライブ情報>



「-「The Fallen Crimson」Release show-」



2020年2月11日(火・祝))東京・恵比寿LIQUIDROOM

時間:OPEN17:30 / START18:30

チケット前売り:3500円(立見、D別)

先行予約:

チケットぴあ(P:171-267) /availbale in English

e+ (pre-order:12/3 12:00 – 4 23:59)、

ローソン(L:75328)



envy オフィシャルサイト:http://envybandofficial.com/