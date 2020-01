サカナクション山口一郎、LiSA、BiSH、BLUE ENCOUNT…豪華ゲスト続々！「SOL!」史上最大イベント開催

TOKYO FMで放送中の10代向けラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」が、3月22日(日)に千葉・幕張メッセにて、番組15周年イヤーの感謝を込めた大型イベント「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」を開催します。1月20日(月)の放送では、パーソナリティのとーやま校長が第1弾情報を発表しました。とーやま校長:さあ! 本日はとても大事なお知らせがあります。3月22日(日)に千葉県幕張メッセにて行う「SCHOOL OF LOCK!」史上最大規模のイベント! その第1弾情報を発表したいと思う。とーやま校長:2020年3月、みんなが自分の学校を卒業する、もしくは進級するタイミングで、俺が10年間続けたこの学校を退任するタイミングで! 友達、親、先生、そして、今ここにいる俺たちの“キズナ”を確かめ合って、この出会いに感謝したい! それが、「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」。「親子のワイモバ学割」とのプロジェクトも開始する予定なので、そちらもお楽しみに。ここから、当日の出演者を発表します!これは、あくまで第1弾情報。出演者は、ここからまだまだ増えていきます。まずは……「SCHOOL OF LOCK!」毎週金曜日の授業を担当。“音を学ぶ”と書いて「音学の講師」!一郎先生とは「SCHOOL OF LOCK!」、そして僕個人としても10年以上の付き合い。「サカナLOCKS!」でも、ずっと声を届けてくれていて。「生放送教室」にも何度も遊びにきてくれて、今思い出すだけでも、あの瞬間、この瞬間……とフラッシュバックで現れてきて。一郎先生が、どんなことをするのか楽しみだね。あと、生徒のみんなや一郎先生にも言われているけど、俺が一郎先生の私服を、ことごとく真似ているので、当日は一郎先生の私服をはぎ取らせてもらおうかな(笑)。そんなことも思っております。一郎先生! 当日は、生徒とみんなと一緒に遊びたいと思っているのでよろしくお願いします!続いては……!「SCHOOL OF LOCK!」毎月2週目の授業を担当。この学校の「LL教室の講師」!いつもケラケラ笑い、ときには涙を流しながら授業をしてくれているLiSA先生。これまで何度も「生放送教室」に遊びに来てもらっているけど、(LiSA先生がオープニングテーマ「紅蓮華(ぐれんげ)」を歌う)アニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」を観始めたので、3月22日(日)に会うのが、ちょっと緊張するかもしれない(笑)。LiSA先生は、アコースティックライブツアーが始まる前日に来てくれます!! よろしくお願いします!続いては、ライブアクトの発表! 当日、幕張メッセでライブを届けてくれるゲスト講師です。ライブアクト1組目は……「SCHOOL OF LOCK!」の「トイレのオトヒメ」!これ、熱いでしょ!! あのBiSH先生のライブ……今だったら、マジでアリーナクラスのチケットが即完のなか、「SCHOOL OF LOCK!」の生徒のためにライブをしに来てくれる。BISH先生、楽しみに待っております!!ライブアクト2組目は……「SCHOOL OF LOCK!」の青き学問、「“青学”の講師」を担当!ブルエン先生もレギュラーでずっと講師をしてくれていたし、新曲リリースのたびに「SCHOOL OF LOCK!」に遊びに来てくれました。ブルエン先生がライブアクトとして、生徒のみんなに向けてドカンとブチ上げてくれるので、楽しみに待っていてほしい!今日、言える出演者はここまで。さっきも言った通り、ここからさらに出演者が増えます!正直、まだまだ増えます!!これまで、何らかの形で「SCHOOL OF LOCK!」に関わってくれたアーティスト講師のみなさんばかり。ありがたい!みんなにもいろんな事情があると思うのよ。学校とか部活とか塾とかあるかもしれないし。でもどんなことがあっても来てほしいのよ。「SCHOOL OF LOCK!」のレギュラー講師陣が一堂に会する最初で最後の機会かもしれないし、俺的にも……自分の話をするのはアレだけど、10年間(校長を)やらせてもらって、生徒のみんなと直接会える最後の機会なのよ。みんなの顔を直接見ることができるのはこれが最後だから、ぜひというか、絶対会いに来てほしい!従来の生徒はもちろんのこと、「SCHOOL OF LOCK!」を卒業して、例えば大学生や専門学生、社会人……になった生徒も、ぜひ会いに来てほしい。「おかえりなさい!」という気持ち満々で待っているから。ぜひ、ていうか絶対、幕張メッセで……会う!!* * *なお、「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」に出演するBLUE ENCOUNTが、2月~3月の期間限定で毎週金曜22時30分に「ブルエンLOCKS!」を担当することが決定。また1月29日(水)には、「SCHOOL OF LOCK! 親子のキズナ1DAYスペシャル」を放送。ゲストには、MattさんとBLUE ENCOUNTの田邊駿一さんが登場し、「親子のワイモバ学割」とのプロジェクトが発表されます。どうぞお楽しみに!<イベント概要>■イベントタイトル:「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」■開催日時:2020年3月22日(日)16時30分開演(15時30分開場)■会場:幕張メッセ 5・6 ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 幕張イベントホール)■出演者(第1弾情報):・出演講師:山口一郎(サカナクション)、LiSA・ライブアクト出演者:BiSH、BLUE ENCOUNT・MC:とーやま校長■料金・10代限定チケット:3,969円(サンキューロック! ※10代限定(3月22日時点で19歳以下の方限定)、税込4,366円、全席立ち見)・20歳以上:5,400円(税込5,940円、全席立ち見)■発売日:1月20日(月)から特設サイトにて先行販売開始<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/