『時計じかけのオレンジ』の主人公・アレックスがねんどろいど化！

グッドスマイルカンパニーの「ねんどろいどクラシックシリーズ」より、スタンリー・キューブリックによる映画『時計じかけのオレンジ』の主人公・アレックスがねんどろいど化決定! 2020年1月21日(火)より予約開始する。



「ねんどろいどクラシックシリーズ」は名画などに登場する懐かしいキャラクターを立体化するシリーズ。



今回商品かされるアレックスは、ドルーグのコスチュームに身を包んだ姿で立体化されている。

発売は2020年7月を予定されており、全高約100mm、価格は4800円(税込)。

原型制作は七兵衛が手がけている。



そのほか、「ねんどろいどクラシックシリーズ」ではペニーワイズなどが2020年6月発売予定となっており、以降さまざまなキャラクターが登場予定だ。



>>>「ねんどろいどクラシックシリーズ」ラインナップ





A CLOCKWORK ORANGE and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)