声優活動ディレクションゲーム『BATON＝RELAY』WebCM第2弾公開！

2020年春リリース予定の声優活動ディレクションゲーム『BATON=RELAY(バトン=リレー)』の事前登録開始を記念して、2020年1月25日(土)・26日(日)の2日間、YouTube トップページにてWeb CM第2弾を公開することが決定した。



YouTubeのトップページに登場するのは、「声のヒロイン」をテーマとしている本作のコンセプトを凝縮したWeb CM。

CMではラフスケッチ状態の「桜美聡」が、色づき、声優によって声が吹き込まれ、キャラクターとして動き出す”キャラに「声」で命が宿る”ひと幕を見届けることができる。

▲ラフスケッチから命が吹き込まれていく様子がCMで見ることができる



さらに、Web CM第2弾と同時に、『BATON=RELAY』のプロローグ曲『Start me up』のMVも公開されることも決定。

『Start me up』は、作詞・zopp (代表作:『青春アミーゴ』『抱いてセニョリータ』)、作曲・渡辺翔 (代表作『コネクト』『oath sign』)、編曲・前口渉(代表作『God only knows)』)という豪華クリエイター陣によって生み出された、『BATON=RELAY』のプロローグ曲だ。



美しいメロディに乗せて、声優として、ヒロインとして「今はじまる」物語が、弾むように描き出されていく一曲になっている。



