レディオヘッド、貴重なコンテンツを網羅した「オンライン図書館」を開設

レディオヘッドが、公式サイトにて突如オンライン・アーカイブを開設。「Radiohead Public Library」と名付けられた同ライブラリーでは、各アルバムのアートワークやミュージックビデオ、HDライブ映像、ドキュメンタリー、TVパフォーマンスなどが閲覧できるほか、B面シングルやコンピレーション・トラックといった多彩なコンテンツを楽しむことができる。



ライブラリーの利用者は、サイト右上にあるカードアイコンをクリックすれば、ライブラリーカードの作成とメンバーシップ・ナンバーを取得することが可能。また1月20日から24日までメンバーそれぞれが司書を務め、それぞれがアーカイブされた映像などを自身のライブラリーカードと共にSNSアカウントで明らかにしていく。さらに、『In Rainbows』や『The King of Limbs』、そして『A Moon Shaped Pool』のレコーディング時にメンバー自身が作成したプレイリスト”Office Chart”も試聴できるとのこと。





「Radiohead Public Library」より



バンドは今回のライブラリー開設を記念して、各ストリーミングサービスでこれまで配信されていなかった『Drill EP』や2005年にリリースされたコンピレーション・アルバム『Help!: A Day in the Life』に収録の「I Want None of This」、2011年リリースのリミックス曲を集めたEP『TKOL RMX 8』といったレア音源を配信スタート。SpotifyやApple Musicといった各種ストリーミングサービスでチェックしてみてほしい。





