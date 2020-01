「1/12 DEVIL MAY CRY 5 ダンテ」15,000円(税抜)

スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』よりダンテが1/12スケールフィギュアになって発売中。価格は15,000円(税抜)。

ダンテは、便利屋“デビルメイクライ”のオーナーで、伝説級の強さを誇るデビルハンター。実際の商品は、リアルな造形と可動域を両立したスタイリッシュアクションフィギュアとなっており、新開発の可動フレームを内蔵されている。

また、ダンテのシンボルでもあるコートは、可動の妨げにならない布製で再現。コートは、内蔵されたワイヤーで動きを付けることもできる。

さらに、差し替え用の髪型パーツが付属しており、ゲーム中変化するダンテの2種類の髪型を楽しめる。交換用表情パーツは、「挑発顔」と「怒り顔」の2種があり、武器パーツは「リベリオン」、「魔剣ダンテ」、「エボニー&アイボリー」、「コヨーテA」が同梱されている。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.