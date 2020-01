忌野清志郎のトリビュートライブ「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO~五十年ゴム消し~」が1月18日に大阪・エディオンアリーナ大阪で開催された。

「ナニワ・サリバン・ショー」は清志郎が2001年、2004年、2006年に大阪・大阪城ホールで行ったライブ。今回は仲井戸“CHABO”麗市、奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、T字路s、寺岡呼人、トータス松本(ウルフルズ)、のん、間寛平、浜崎貴司(FLYING KIDS)、YO-KING(真心ブラザーズ)、リリー・フランキー、渡辺大知(黒猫チェルシー)が出演し、演奏を務めるバンド「NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND」にも梅津和時(A.Sax / KIKI BAND)、伊東ミキオ(Key / MIKIO TRIO) 、藤井一彦(G / THE GROOVERS)、中條卓(B / シアターブルック) 、サンコン Jr.(Dr / ウルフルズ) 、多田葉子(T.Sax / こまっちゃクレズマ)といったそうそうたるメンツがそろった。当日は約6000人の観客が見守る中、「雨あがりの夜空に」や「激しい雨」など、清志郎とRCサクセションのレパートリーから24曲が披露された。

鳴りやまない拍手に応え再びステージ戻ったCHABOは、「きっと清志郎も喜んでるよ。あいつはこうやってみんなでにぎやかに演るのが好きなんだ。ソングライターは自分の曲が愛されるのが一番うれしいんだ! もう1曲だけやらせてよ」とコメント。「清志郎の書いた、歌った歌、ずっと聴いてね」という言葉と共に「毎日がブランニューデイ」と「よォーこそ」をメドレーで歌い上げ、ステージをあとにした。

なおこの日の模様は、ライブ音源に出演者のコメントを織り交ぜた特別番組「忌野清志郎 ナニサリ外伝2020」として、2月23日(日・祝)にFM COCOLOでオンエアされる。

「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO~五十年ゴム消し~」2020年1月18日セットリスト エディオンアリーナ大阪 セットリスト

01. ナニワ・サリバン・ショーのテーマ / 奥田民生、宮藤官九郎、トータス松本(ウルフルズ)、渡辺大知

02. つ・き・あ・い・た・い / 奥田民生

03. 自由 / 宮藤官九郎

04. 腰をふれ / 斉藤和義、間寛平、浜崎貴司(FLYING KIDS)、YO-KING(真心ブラザーズ)

05. 雑踏 / YO-KING(真心ブラザーズ)

06. わかってもらえるさ / 寺岡呼人、YO-KING(真心ブラザーズ)、渡辺大知

07. ありふれた出来事 PART2 / 寺岡呼人

08. あの娘とショッピング / NANIWA SULLIVAN ROCK’N’ ROLL CLUB BAND

09. RUN 寛平 RUN / NANIWA SULLIVAN ROCK’N’ ROLL CLUB BAND

10. ジャングル・ジム / 間寛平

11. I LIKE YOU / トータス松本(ウルフルズ)、のん

12. Try A Little Tenderness / トータス松本(ウルフルズ)、宮藤官九郎

13. いい事ばかりはありゃしない / カーリングシトーンズ

14. 空がまた暗くなる / 斉藤和義

15. 三番目に大事なもの / 斉藤和義、リリー・フランキー

16. 甲州街道はもう秋なのさ / 斉藤和義、T字路s

17. ラプソディー / T字路s

18. トランジスタ・ラジオ / 宮藤官九郎、浜崎貴司(FLYING KIDS)

19. プン・プン・プン(オコリンボ・リンボ)/ のん

20. ヒッピーに捧ぐ / 渡辺大知

21. まぼろし / 仲井戸“CHABO”麗市

22. ドカドカうるさいR&Rバンド / 奥田民生、宮藤官九郎、仲井戸“CHABO”麗市、のん

23. 雨あがりの夜空に / 奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、T字路s、寺岡呼人、トータス松本(ウルフルズ)、仲井戸“CHABO”麗市、のん、間寛平、浜崎貴司(FLYING KIDS)、YO-KING(真心ブラザーズ)、リリー・フランキー、渡辺大知

24. 激しい雨 / 奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、T字路s、寺岡呼人、トータス松本(ウルフルズ)、仲井戸“CHABO”麗市、のん、間寛平、浜崎貴司(FLYING KIDS)、YO-KING(真心ブラザーズ)、リリー・フランキー、渡辺大知

<アンコール>

25. 毎日がブランニューデイ~よォーこそ / 仲井戸“CHABO”麗市

FM COCOLO「忌野清志郎 ナニサリ外伝2020」

2020年2月23日(日・祝)18:00~21:00

撮影:渡邉一生(SLOT PHOTOGRAPHIC)、河上良(bit Direction lab.)