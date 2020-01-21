忌野清志郎のトリビュートライブ「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO～五十年ゴム消し～」が1月18日に大阪・エディオンアリーナ大阪で開催された。

「ナニワ・サリバン・ショー」は清志郎が2001年、2004年、2006年に大阪・大阪城ホールで行ったライブ。今回は仲井戸“CHABO”麗市、奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、Ｔ字路s、寺岡呼人、トータス松本（ウルフルズ）、のん、間寛平、浜崎貴司（FLYING KIDS）、YO-KING（真心ブラザーズ）、リリー・フランキー、渡辺大知（黒猫チェルシー）が出演し、演奏を務めるバンド「NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND」にも梅津和時（A.Sax / KIKI BAND）、伊東ミキオ（Key / MIKIO TRIO） 、藤井一彦（G / THE GROOVERS）、中條卓（B / シアターブルック） 、サンコン Jr.（Dr / ウルフルズ） 、多田葉子（T.Sax / こまっちゃクレズマ）といったそうそうたるメンツがそろった。当日は約6000人の観客が見守る中、「雨あがりの夜空に」や「激しい雨」など、清志郎とRCサクセションのレパートリーから24曲が披露された。

鳴りやまない拍手に応え再びステージ戻ったCHABOは、「きっと清志郎も喜んでるよ。あいつはこうやってみんなでにぎやかに演るのが好きなんだ。ソングライターは自分の曲が愛されるのが一番うれしいんだ！ もう1曲だけやらせてよ」とコメント。「清志郎の書いた、歌った歌、ずっと聴いてね」という言葉と共に「毎日がブランニューデイ」と「よォーこそ」をメドレーで歌い上げ、ステージをあとにした。

なおこの日の模様は、ライブ音源に出演者のコメントを織り交ぜた特別番組「忌野清志郎 ナニサリ外伝2020」として、2月23日（日・祝）にFM COCOLOでオンエアされる。

「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー Oh!RADIO～五十年ゴム消し～」2020年1月18日セットリスト エディオンアリーナ大阪 セットリスト

01. ナニワ・サリバン・ショーのテーマ / 奥田民生、宮藤官九郎、トータス松本（ウルフルズ）、渡辺大知

02. つ・き・あ・い・た・い / 奥田民生

03. 自由 / 宮藤官九郎

04. 腰をふれ / 斉藤和義、間寛平、浜崎貴司（FLYING KIDS）、YO-KING（真心ブラザーズ）

05. 雑踏 / YO-KING（真心ブラザーズ）

06. わかってもらえるさ / 寺岡呼人、YO-KING（真心ブラザーズ）、渡辺大知

07. ありふれた出来事 PART2 / 寺岡呼人

08. あの娘とショッピング / NANIWA SULLIVAN ROCK’N’ ROLL CLUB BAND

09. RUN 寛平 RUN / NANIWA SULLIVAN ROCK’N’ ROLL CLUB BAND

10. ジャングル・ジム / 間寛平

11. I LIKE YOU / トータス松本（ウルフルズ）、のん

12. Try A Little Tenderness / トータス松本（ウルフルズ）、宮藤官九郎

13. いい事ばかりはありゃしない / カーリングシトーンズ

14. 空がまた暗くなる / 斉藤和義

15. 三番目に大事なもの / 斉藤和義、リリー・フランキー

16. 甲州街道はもう秋なのさ / 斉藤和義、Ｔ字路s

17. ラプソディー / Ｔ字路s

18. トランジスタ・ラジオ / 宮藤官九郎、浜崎貴司（FLYING KIDS）

19. プン・プン・プン（オコリンボ・リンボ）/ のん

20. ヒッピーに捧ぐ / 渡辺大知

21. まぼろし / 仲井戸“CHABO”麗市

22. ドカドカうるさいR&Rバンド / 奥田民生、宮藤官九郎、仲井戸“CHABO”麗市、のん

23. 雨あがりの夜空に / 奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、Ｔ字路s、寺岡呼人、トータス松本（ウルフルズ）、仲井戸“CHABO”麗市、のん、間寛平、浜崎貴司（FLYING KIDS）、YO-KING（真心ブラザーズ）、リリー・フランキー、渡辺大知

24. 激しい雨 / 奥田民生、宮藤官九郎、斉藤和義、Ｔ字路s、寺岡呼人、トータス松本（ウルフルズ）、仲井戸“CHABO”麗市、のん、間寛平、浜崎貴司（FLYING KIDS）、YO-KING（真心ブラザーズ）、リリー・フランキー、渡辺大知

＜アンコール＞

25. 毎日がブランニューデイ～よォーこそ / 仲井戸“CHABO”麗市

FM COCOLO「忌野清志郎 ナニサリ外伝2020」

2020年2月23日（日・祝）18:00～21:00

撮影：渡邉一生（SLOT PHOTOGRAPHIC）、河上良（bit Direction lab.）