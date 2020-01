King Gnu『CEREMONY』、オリコン週間CD＆デジタルアルバム共に自身初の1位を獲得

1月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、King Gnuの3rdアルバム『CEREMONY』が初週売上23.8万枚で1位に初登場。シングル・アルバムを通じ自身初の1位となった。また同日発表「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも、初週売上3.0万DLで自身初の1位となり、CD、デジタル同時1位を記録した。



さらに、本作にも収録の配信シングル曲「白⽇」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位に。同ランキング1位獲得は、あいみょん、Official髭男dismに続き史上3組目となった(※「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート)。



また、週間再生数533.5万回は、Official髭男dism「Pretender」が1/20付で記録した446.3万回を上回り、歴代1位を記録した。また累積再生数は9539.8万回となった。加えて、3位に「Teenager Forever」(週間再生数397.3万回)、さらに「⾶⾏艇」(週間再生数233.8万回)が8位、「傘」(週間再生数221.6万回)で9位、「どろん」(週間再生数218.4万回)で10位にランクインし、自身初の5作同時TOP10入りをした。



最新アルバム『CEREMONY』は、前述「白日」に加え、最新配信シングルで「ANA」のCMソングに起⽤された「⾶⾏艇」、ソニーワイヤレスヘッドホン/ウォークマンのCMソング「Teenager Forever」、Honda「VEZEL」CMソング「小さな惑星」、ブルボン「アルフォート」のCMソング「傘」を含むタイアップ作品7曲と家入レオに提供した「Overflow」を含む全12曲が収録されている。



King Gnuは、2月29日より全国7都市12公演のライブツアー「King Gnu Live Tour 2020 "CEREMONY"」を開催するほか、3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」にも出演決定している。



Rolling Stone Japanによる最新インタビューはこちら。











『CEREMONY』

King Gnu

アリオラジャパン

発売中





「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」

2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more!



ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日(火)12:00〜1月20日(月)23:59】

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日(火)12:00〜1月27日(月)23:59】

専用URL: https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。

イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/



King Gnu Live Tour 2020 "CEREMONY"

2020年2月29日(土)マリンメッセ福岡

2020年3月5日(木)大阪城ホール

2020年3月17日(火)国立代々木競技場第一体育館

2020年3月18日(水)国立代々木競技場第一体育館

2020年4月4日(土)仙台GIGS

2020年4月5日(日)仙台GIGS

2020年4月10日(金)KT Zepp Yokohama

2020年4月11日(土)KT Zepp Yokohama

2020年4月16日(木)Zepp Sapporo

2020年4月17日(金)Zepp Sapporo

2020年4月20日(月)Zepp Nagoya

2020年4月21日(火)Zepp Nagoya

