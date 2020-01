「ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐」のコンセプトルーム宿泊プランが、2月28日から4月29日にかけて東京・サンシャインシティプリンスホテルに登場する。

本企画では、12名のキャラクターたちで彩られたデラックスコンセプトルーム1部屋と、イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュクの各ディビジョンのキャラクターをあしらい、各チームの世界観を表現したコンセプトルーム4部屋を用意。またサンリオキャラクターズ、ラスカルのそれぞれの描き下ろしイラストを使用した「ヒプノシスマイク SANRIO NAKAYOKU EDIT」「ヒプノシスマイク×ラスカル」といったコンセプトルームもお目見えした。デラックスコンセプトルームには、イケブクロ・ディビジョンの山田一郎のウエルカムボイスも設備される。

またプランごとに宿泊者限定のオリジナルグッズが登場。宿泊予約は抽選制で、1月27日12時より応募受付がスタートする。宿泊プランや申込期間の詳細は公式サイトで確認を。

「ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐」 タイアップ宿泊プラン

販売期間:2020年2月28日(金)~4月29日(水・祝)

場所:東京都 サンシャインシティプリンスホテル

(c)King Record Co., Ltd. (c)’76, '79, '86, '88, '89, '93, '96, '98, '01, '05, '12, '13, ’20 SANRIO APPR. NO. S603724 (c)NIPPON ANIMATION CO., LTD.