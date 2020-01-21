日本ハムの吉田輝星

◆ 2年目迎える万波と生田目が一軍へ

　日本ハムは21日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

　昨秋のドラフト会議で指名されたルーキーは、全10選手が国頭村で行われる二軍キャンプへ。2年目を迎える選手では、生田目と万波が一軍に入り、吉田輝は二軍に振り分けられた。

　発表されたメンバーは以下の通り。


▼　一軍（名護）
期間：2月1日（土）～25日（火）
場所：タピックスタジアム名護（名護市営球場）

＜投手＞
1　斎藤佑樹
13　生田目翼
14　加藤貴之
16　有原航平
17　浦野博司
19　金子弌大
20　上原健太
27　ニック・マルティネス
29　井口和朋
34　堀　瑞輝
35　西村天裕
36　ドリュー・バーヘイゲン
39　秋吉　亮
41　ブライアン・ロドリゲス
49　公文克彦
50　鈴木遼太郎
51　石川直也
54　玉井大翔
57　杉浦稔大

＜捕手＞
10　清水優心
30　宇佐見真吾
60　郡　拓也

＜内野手＞
2　杉谷拳士
6　中田　翔
9　中島卓也
23　渡邉　諒
32　谷内亮太
38　石井一成
44　クリスチャン・ビヤヌエバ
45　平沼翔太
58　横尾俊健
70　今井順之助

＜外野手＞
3　王　柏融
5　大田泰示
7　西川遥輝
8　近藤健介
12　松本　剛
66　万波中正


▼ 二軍（国頭村）
期間：2月1日（土）～21日（金）
場所：かいぎんスタジアム国頭
☆＝新人選手

＜投手＞
15　上沢直之
18　吉田輝星
25　宮西尚生
28　河野竜生　☆
31　村田　透
33　立野和明　☆
37　柿木　蓮
40　福田　俊
46　田中瑛斗
47　鈴木健矢　☆
52　宮台康平
56　吉川光夫
59　吉田侑樹
62　望月大希　☆
63　北浦竜次
113　長谷川凌汰　☆
148　高山優希

＜捕手＞
42　黒羽根利規
64　田宮裕涼
65　梅林優貴　☆
68　石川　亮

＜内野手＞
21　清宮幸太郎
24　野村佑希
48　上野響平　☆
55　難波侑平
112　樋口龍之介　☆
162　高濱祐仁

＜外野手＞
4　谷口雄也
26　淺間大基
43　白村明弘
61　姫野優也
67　片岡奨人　☆
111　宮田輝星　☆
144　海老原一佳