◆ 2年目迎える万波と生田目が一軍へ
日本ハムは21日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。
昨秋のドラフト会議で指名されたルーキーは、全10選手が国頭村で行われる二軍キャンプへ。2年目を迎える選手では、生田目と万波が一軍に入り、吉田輝は二軍に振り分けられた。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼ 一軍（名護）
期間：2月1日（土）～25日（火）
場所：タピックスタジアム名護（名護市営球場）
＜投手＞
1 斎藤佑樹
13 生田目翼
14 加藤貴之
16 有原航平
17 浦野博司
19 金子弌大
20 上原健太
27 ニック・マルティネス
29 井口和朋
34 堀 瑞輝
35 西村天裕
36 ドリュー・バーヘイゲン
39 秋吉 亮
41 ブライアン・ロドリゲス
49 公文克彦
50 鈴木遼太郎
51 石川直也
54 玉井大翔
57 杉浦稔大
＜捕手＞
10 清水優心
30 宇佐見真吾
60 郡 拓也
＜内野手＞
2 杉谷拳士
6 中田 翔
9 中島卓也
23 渡邉 諒
32 谷内亮太
38 石井一成
44 クリスチャン・ビヤヌエバ
45 平沼翔太
58 横尾俊健
70 今井順之助
＜外野手＞
3 王 柏融
5 大田泰示
7 西川遥輝
8 近藤健介
12 松本 剛
66 万波中正
▼ 二軍（国頭村）
期間：2月1日（土）～21日（金）
場所：かいぎんスタジアム国頭
☆＝新人選手
＜投手＞
15 上沢直之
18 吉田輝星
25 宮西尚生
28 河野竜生 ☆
31 村田 透
33 立野和明 ☆
37 柿木 蓮
40 福田 俊
46 田中瑛斗
47 鈴木健矢 ☆
52 宮台康平
56 吉川光夫
59 吉田侑樹
62 望月大希 ☆
63 北浦竜次
113 長谷川凌汰 ☆
148 高山優希
＜捕手＞
42 黒羽根利規
64 田宮裕涼
65 梅林優貴 ☆
68 石川 亮
＜内野手＞
21 清宮幸太郎
24 野村佑希
48 上野響平 ☆
55 難波侑平
112 樋口龍之介 ☆
162 高濱祐仁
＜外野手＞
4 谷口雄也
26 淺間大基
43 白村明弘
61 姫野優也
67 片岡奨人 ☆
111 宮田輝星 ☆
144 海老原一佳
◆ 2年目迎える万波と生田目が一軍へ
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