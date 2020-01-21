◆ 2年目迎える万波と生田目が一軍へ



日本ハムは21日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。



昨秋のドラフト会議で指名されたルーキーは、全10選手が国頭村で行われる二軍キャンプへ。2年目を迎える選手では、生田目と万波が一軍に入り、吉田輝は二軍に振り分けられた。



発表されたメンバーは以下の通り。





▼ 一軍（名護）

期間：2月1日（土）～25日（火）

場所：タピックスタジアム名護（名護市営球場）



＜投手＞

1 斎藤佑樹

13 生田目翼

14 加藤貴之

16 有原航平

17 浦野博司

19 金子弌大

20 上原健太

27 ニック・マルティネス

29 井口和朋

34 堀 瑞輝

35 西村天裕

36 ドリュー・バーヘイゲン

39 秋吉 亮

41 ブライアン・ロドリゲス

49 公文克彦

50 鈴木遼太郎

51 石川直也

54 玉井大翔

57 杉浦稔大



＜捕手＞

10 清水優心

30 宇佐見真吾

60 郡 拓也



＜内野手＞

2 杉谷拳士

6 中田 翔

9 中島卓也

23 渡邉 諒

32 谷内亮太

38 石井一成

44 クリスチャン・ビヤヌエバ

45 平沼翔太

58 横尾俊健

70 今井順之助



＜外野手＞

3 王 柏融

5 大田泰示

7 西川遥輝

8 近藤健介

12 松本 剛

66 万波中正





▼ 二軍（国頭村）

期間：2月1日（土）～21日（金）

場所：かいぎんスタジアム国頭

☆＝新人選手



＜投手＞

15 上沢直之

18 吉田輝星

25 宮西尚生

28 河野竜生 ☆

31 村田 透

33 立野和明 ☆

37 柿木 蓮

40 福田 俊

46 田中瑛斗

47 鈴木健矢 ☆

52 宮台康平

56 吉川光夫

59 吉田侑樹

62 望月大希 ☆

63 北浦竜次

113 長谷川凌汰 ☆

148 高山優希



＜捕手＞

42 黒羽根利規

64 田宮裕涼

65 梅林優貴 ☆

68 石川 亮



＜内野手＞

21 清宮幸太郎

24 野村佑希

48 上野響平 ☆

55 難波侑平

112 樋口龍之介 ☆

162 高濱祐仁



＜外野手＞

4 谷口雄也

26 淺間大基

43 白村明弘

61 姫野優也

67 片岡奨人 ☆

111 宮田輝星 ☆

144 海老原一佳