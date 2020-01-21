雨のパレード、メンバーの地元・鹿児島でツアー追加公演

2020年2月より開催される、雨のパレード全国ツアー「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」の追加公演として、メンバー全員の故郷・鹿児島でのライブが発表された。
1月22日に4作目のアルバム『BORDERLESS』をリリースする雨のパレード。2019年に福永浩平（Vo）、山﨑康介（Gt&Syn）、大澤実音穂（Dr）の3人体制になって初めてリリースするアルバムとなる。
そして、本作アルバムを携えて2月から始まる全国ツアー「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」の、4月10日に鹿児島・CAPARVO HALLでの追加凱旋公演を実施することが決定した。チケットのオフィシャル先行受付は1月22日正午12時からスタート。詳細は公式HPにて。
＜ツアー情報＞
雨のパレード
「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」
＝ツアー日程＝
2020年2月2日（日）北海道 cube garden
2020年2月8日（土）香川 DIME
2020年2月9日（日）広島 SECOND CRUTCH
2020年2月15日（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO
2020年2月16日（日）金沢 GOLD CREEK
2020年2月22日（土）宮城 Rensa
2020年3月1日（日）東京 EXシアター
2020年3月14日（土）大阪 なんばHatch
2020年3月20日（金祝）福岡 BEAT STATION
2020年4月10日（金）鹿児島 CAPARVO HALL
チケット各地一般発売日：2020年1月18日（土）10：00
前売チケット料金：4400円（税込） オールスタンディング ※東京・大阪公演のみ2階席有り
※各会場、ドリンク代別途必要
※未就学児入場不可
チケットオフィシャル先行：1月22日（水）12:00～2月2日（日）23:59
URL：http://amenoparade.com/shows.html
鹿児島公演一般発売日：3月21日（日）10:00〜
＜リリース情報＞
雨のパレード
最新アルバム『BORDERLESS』
発売日：2020年1月22日（水）
通常盤（CDのみ） 3000円（税抜）
＝収録曲（共通）＝
1. BORDERLESS
2. Summer Time Magic
3. Story
4. Walk on
5. Trust
6. 惑星STRaNdING （ft.Dos Monos）
7. Hallelujah!!
8. EXIT
9. Gullfoss
10. Material
11. Ahead Ahead （new mix）
完全生産限定盤（CD＋BONUS CD＋GOODS）4800円（税抜）
グッズ：ドイツ製本アートブック仕様（A4サイズ・48ページ）
特典CD：ライブアルバム『Live at TOKYO-LIQUIDROOM 2019.4.24』
＝ライブアルバム収録内容＝
1. Reason of Black Color
2. Tokyo
3. You
4. 1969
5. speech（interlude）
6. free
7. Hwyl
8. /eɔː/
9. Take my hand
10. Shoes
11. You & I
12. Noctiluca
13. new place
14. Count me out
15. Ahead Ahead
雨のパレード オフィシャルサイト：http://amenoparade.com/
2020年2月より開催される、雨のパレード全国ツアー「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」の追加公演として、メンバー全員の故郷・鹿児島でのライブが発表された。
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