雨のパレード、メンバーの地元・鹿児島でツアー追加公演

2020年2月より開催される、雨のパレード全国ツアー「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」の追加公演として、メンバー全員の故郷・鹿児島でのライブが発表された。



1月22日に4作目のアルバム『BORDERLESS』をリリースする雨のパレード。2019年に福永浩平(Vo)、山﨑康介(Gt&Syn)、大澤実音穂(Dr)の3人体制になって初めてリリースするアルバムとなる。







そして、本作アルバムを携えて2月から始まる全国ツアー「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」の、4月10日に鹿児島・CAPARVO HALLでの追加凱旋公演を実施することが決定した。チケットのオフィシャル先行受付は1月22日正午12時からスタート。詳細は公式HPにて。





<ツアー情報>



雨のパレード

「ame_no_parade TOUR 2020”BORDERLESS”」



=ツアー日程=

2020年2月2日(日)北海道 cube garden

2020年2月8日(土)香川 DIME

2020年2月9日(日)広島 SECOND CRUTCH

2020年2月15日(土)愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO

2020年2月16日(日)金沢 GOLD CREEK

2020年2月22日(土)宮城 Rensa

2020年3月1日(日)東京 EXシアター

2020年3月14日(土)大阪 なんばHatch

2020年3月20日(金祝)福岡 BEAT STATION

2020年4月10日(金)鹿児島 CAPARVO HALL



チケット各地一般発売日:2020年1月18日(土)10:00

前売チケット料金:4400円(税込) オールスタンディング ※東京・大阪公演のみ2階席有り

※各会場、ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可



チケットオフィシャル先行:1月22日(水)12:00~2月2日(日)23:59

URL:http://amenoparade.com/shows.html

鹿児島公演一般発売日:3月21日(日)10:00〜



<リリース情報>



雨のパレード

最新アルバム『BORDERLESS』



発売日:2020年1月22日(水)

通常盤(CDのみ) 3000円(税抜)



=収録曲(共通)=

1. BORDERLESS

2. Summer Time Magic

3. Story

4. Walk on

5. Trust

6. 惑星STRaNdING (ft.Dos Monos)

7. Hallelujah!!

8. EXIT

9. Gullfoss

10. Material

11. Ahead Ahead (new mix)



完全生産限定盤(CD+BONUS CD+GOODS)4800円(税抜)

グッズ:ドイツ製本アートブック仕様(A4サイズ・48ページ)

特典CD:ライブアルバム『Live at TOKYO-LIQUIDROOM 2019.4.24』

=ライブアルバム収録内容=

1. Reason of Black Color

2. Tokyo

3. You

4. 1969

5. speech(interlude)

6. free

7. Hwyl

8. /eɔː/

9. Take my hand

10. Shoes

11. You & I

12. Noctiluca

13. new place

14. Count me out

15. Ahead Ahead



雨のパレード オフィシャルサイト:http://amenoparade.com/