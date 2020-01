『ヒプノシスマイク』がホテルとタイアップ！　サンシャインシティプリンスホテルに特別宿泊プラン登場

サンシャインシティプリンスホテルにて、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』とタイアップした宿泊プランが2020年2月28日(金)〜4月29日(水・祝)まで販売されることが発表された。



今回は『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』(デラックスコンセプトルーム・1部屋、コンセプトルーム・4部屋)のほか、『ヒプノシスマイク SANRIO NAKAYOKU EDIT』、『ヒプノシスマイク×ラスカル』(コンセプトルーム・各1部屋)の世界観を表現した全7種類のコンセプトルームをお楽しみいただける宿泊プランが用意されている。







プランごとに宿泊者限定のオリジナルグッズが用意されており、詳細については後日発表される。

現在公開されているオリジナルグッズは、

・メッセージカード

・ノート(B5)

・ストラップ付きカードケース

・歯ブラシセット

・ロゴ入りショッパー袋

の5種だ。



本コンセプトルーム宿泊プランのご予約は、2020 年1月27日(月)12:00からの応募による抽選となっている。また、本タイアップ企画は、コンセプトフロア IKEPRI25での実施ではないので注意しよう。



また、各コンセプトルーム宿泊プラン以外にも、『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』、『ヒプノシスマイク SANRIONAKAYOKU EDIT』、『ヒプノシスマイク×ラスカル』のオリジナルノベルティ付き宿泊プランも販売される。







