プライム1スタジオの新作フィギュア『スーサイド・スクワッド』より百発百中のスナイパー「デッドショット」が登場！

映画・アメコミのフィギュアやグッズを取り扱う「豆魚雷」より、スタチューメーカー・プライム1スタジオが企画・制作・発売する「ミュージアムマスターライン / SUICIDE SQUAD:デッドショット 1/3 スタチュー MMDC 42」「同 EXバージョン」が販売されることが決定した。



プライム1スタジオは、ド迫力なスケール感と繊細なディテールで多くのファンを圧倒させ続けている日本発のスタチューメーカー。デビュー作となる『トランスフォーマー/リベンジ』メガトロン ポリストーン スタチューは、世界中のスタチューファンが集うファンサイトの投票でその年のグランプリに輝くなど世界中の注目を集めており、『トランスフォーマー』、『バットマン アーカム 』シリーズをはじめ、近年では、『ヱヴァンゲリヲン』など、日本のコンテンツも積極的に立体化を行っている。



本商品は、プライム1スタジオが放つ『ミュージアムマスターライン』シリーズの新作。アメリカン・コミックスシリーズ『SUICIDE SQUAD』に登場する特殊部隊「スーサイド・スクワッド」の中心的存在、百発百中のスナイパー「デッドショット」の1/3スケールのスタチューだ。



「New52」版のコスチュームをメインモチーフにし、3D立体造形にて立体化。腕の差し替えパーツで、彼の代表的武装である消音銃が仕込まれたガントレットとライフルを構えたものが再現可能! 頭部パーツはノーマルとバトルダメージの2種が付属しており、どちらにもLEDライトアップが内蔵しているディテールは必見! マスクから素顔が晒された演出もGOOD。ベースにもこだわり造型されており、モニュメントの額には弾丸が射抜かれたディテールが追加され、彼の狙撃の腕を物語る演出も。

映画ではウィル・スミスが演じたデッドショットの、コミック版ならではの大胆な造型が楽しめる。

なお、EXバージョンでは、クラシックコスチュームをモチーフとした頭部パーツが追加付属する。





SUICIDE SQUAD and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros.

Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s20)



◆商品概要

「ミュージアムマスターライン/ SUICIDE SQUAD:デッドショット1/3 スタチュー MMDC-42」



メーカー名:プライム1スタジオ

参考価格:12万900円+税

発売時期:2021年2~5月

サイズ:全高約111.4cm/全幅約46.1cm/奥行約48.7cm(最大)

素材:ポリストーン(一部に別素材を使用)













「ミュージアムマスターライン/ SUICIDE SQUAD: デッドショットEX 1/3 スタチュー MMDC-42EX」



メーカー名:プライム1スタジオ

参考価格:12万5900円+税

発売時期:2021年2~5月

サイズ:全高約111.4cm/全幅約46.1cm/奥行約48.7cm(最大)

素材: ポリストーン(一部に別素材を使用)







