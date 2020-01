TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP 応援フェア』2月15日より開催！

全国アニメイト・アニメイト通販にて、TVアニメ第4期放送を記念した『ハイキュー!! TO THE TOP 応援フェア』が2020年2月15日~3月8日まで開催されることが発表され、あわせて『ハイキュー!! TO THE TOP アニメイトオンリーショップ』も、アニメイト仙台・アニメイト横浜ビブレにて2020年2月15日~3月1日まで開催されることが決定した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』で連載中の古舘春一による高校バレーボールを題材とした大人気コミックス。コミックスだけでなく、TVアニメや舞台など幅広く展開されており、この度1月よりファン待望のTVアニメの第4期が放送開始となった。



『ハイキュー!! TO THE TOP 応援フェア』では、期間中『ハイキュー!!』関連商品を購入・予約で、特典【描きおろしポストカード(全8種)】をランダムで1枚プレゼント。特典は、日向翔陽ら8人が応援団に扮した描きおろし絵柄になっている。



さらに、アニメイト仙台・アニメイト横浜ビブレにて開催される『「ハイキュー!! TO THE TOP」アニメイトオンリーショップ』では、グッズの販売に加えて展示コーナーなども登場し、より深く『ハイキュー!!』の世界を楽しむことができる。

また、会場内で『ハイキュー!!』関連商品を購入すると、特典【ポストカード(全12種)】をランダムで1枚プレゼント! オンリーショップ限定商品として【ビッグ缶バッジ】も販売される予定だ。



TVアニメ第4期も始まり、高まった熱い想いと共に、応援フェアに足を運んでみてはいかがだろうか。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS