『雪ミク×ラスカル』2度目のコラボレーションが決定！ グッズ情報到着！

日本アニメーションが1977年にアニメーションを制作し、ライセンス管理を行う『あらいぐまラスカル』のキャラクター「ラスカル」と、クリプトン・フューチャー・メディアがライセンス管理を行う「雪ミク」の2度目のコラボレーションが決定し、2020年2月8日(土)より『SNOW MIKU 2020』ココラボ(COCOLLABO)ブースにて、コラボグッズの先行販売が行なわれることが発表された。



同コラボは、「雪ミク」が冬の北海道を応援するフェスティバル『SNOW MIKU』が2019年に10周年を迎えたことを記念して実現したもの。今年は「北海道の雪をイメージした『楽器』」をテーマに、スーパーデフォルメデザインのコラボアートを作成した。

また、本コラボを記念して、コラボアートを使用したLINE着せ替えを近日配信予定。詳細は、ラスカル公式サイト、公式SNS等で随時発表される。



雪ミク2020 (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.