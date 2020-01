Suchmosが3月から開催する対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2020」の対バンアーティスト第2弾が発表された。

「The Blow Your Mind TOUR 2020」は、Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行われる自主企画ツアー。今回新たに4月9日と10日の宮城・SENDAI GIGS公演にハナレグミが、4月20日と21日の東京・Zepp Tokyo公演にMr.Childrenが出演することがアナウンスされた。

Suchmosの公式サイトではチケットの第3次先行予約を本日1月20日18:00から27日23:59まで受付中。

Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2020

2020年3月9日(月)神奈川県 KT Zepp Yokohama

<出演者>

Suchmos / 松任谷由実



2020年3月10日(火)神奈川県 KT Zepp Yokohama

<出演者>

Suchmos / 松任谷由実



2020年3月17日(火)新潟県 NIIGATA LOTS

<出演者>

Suchmos / 浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS



2020年3月18日(水)新潟県 NIIGATA LOTS

<出演者>

Suchmos / 浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS



2020年3月23日(月)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

Suchmos / The Birthday



2020年3月24日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

Suchmos / The Birthday



2020年3月26日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

Suchmos / ペトロールズ



2020年3月27日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

Suchmos / ペトロールズ



2020年4月2日(木)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

Suchmos / cero



2020年4月3日(金)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

Suchmos / cero



2020年4月9日(木)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

Suchmos / ハナレグミ



2020年4月10日(金)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

Suchmos / ハナレグミ



2020年4月13日(月)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

Suchmos / GRAPEVINE



2020年4月14日(火)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

Suchmos / GRAPEVINE



2020年4月16日(木)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

<出演者>

Suchmos / GLIM SPANKY



2020年4月17日(金)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

<出演者>

Suchmos / GLIM SPANKY



2020年4月20日(月)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

Suchmos / Mr.Children



2020年4月21日(火)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

Suchmos / Mr.Children