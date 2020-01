3月21日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで行われるライブイベント「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはKing Gnu。現時点で10組の出演が決定しており、第5弾発表は1月下旬を予定している。ファミリーマートではチケットの第1次先着先行予約を本日1月20日23:59まで受付中。2次先着先行予約の受付は1月21日12:00にスタートする。

ツタロックフェス2020 supported by Tポイント

2020年3月21日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / sumika / the chef cooks me / Tempalay / 04 Limited Sazabys / PEDRO / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / and more