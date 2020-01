ヤバイTシャツ屋さんが9thシングル「うなぎのぼり」と3rdライブBlu-ray / DVD「Tank-top of the DVD III」を3月18日に同時リリースする。

「うなぎのぼり」は“ぬるぬるした景気のいい楽曲”を含む全5曲入りのシングル。初回限定盤付属の特典ディスク「くそDVD」には、ヤバイTシャツ屋さんがもりもりもと(Dr, Cho)の地元である静岡県浜松市でオフを満喫する様子が収められている。

ライブ映像作品「Tank-top of the DVD III」には、昨年行われた全国ツアー「ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival in JAPAN" TOUR 2019」より5月に開催された東京・Zepp Tokyo公演の模様が収められる。「うなぎのぼり」および「Tank-top of the DVD III」の収録内容は追って発表されるので、顧客(ヤバTファンの呼称)は続報も楽しみにしておこう。

またこの発表と合わせてヤバTは泡にまみれ、触るとぬるぬるしそうな姿を捉えたアーティスト写真を公開した。