ゾンビ×佐賀×アイドル×コメディーがテーマのテレビアニメ「ゾンビランドサガ」の特番「[独占放送]ゾンビランドサガ TV~フランシュシュ Road to LIVE OF THE DEAD~」がアニメ専門チャンネル「アニマックス」で放送されることが分かった。3月8日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催されるライブイベント「ゾンビランドサガ LIVE ~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ~」に向けた特番で、声優陣に密着する。

第1回が1月26日深夜0時、第2回が2月16日午後11時、第3回が3月に放送予定。第1回は、源さくら役の本渡楓さん、二階堂サキ役の田野アサミさん、紺野純子役の河瀬茉希さん、星川リリィ役の田中美海さんがライブの企画、演出を考える。

「ゾンビランドサガ」は、ゾンビになった少女たちが佐賀を舞台にトップアイドルを目指す姿を描いたオリジナルアニメで、2018年10~12月に放送された。テレビアニメの続編「ゾンビランドサガ リベンジ」が制作されることも発表されている。