奇跡的な「カキ」繋がり!? MUCC・逹瑯とGoodies・Hiromi“いたずらの共通点”

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。1月13日(月・祝)の放送では、先週に引き続き、逹瑯不在のためYUKKEさんが3週連続の登場! 5人組バンド・GoodiesからParkさん(Vo)、Hiromiさん(Vn&Cho)をお迎えし、ParkさんがHiromiさんにされたいたずらについて話していただきました。

(左から)Hiromiさん、Parkさん、YUKKEさん

Hiromiさんは最近、Parkさんのカバンに、いたずらで柿を5、6個入れたそうで……。Hiromi:ま、家に帰ったらすぐ気づくだろうと思って。そうしたら……2週間くらい?Park:まず、1週間後にカバンを開けて柿を出したんですよ、5つぐらい。「はあっ!?」ってなって。Hiromiに言ったんですよ。それでもうすっきりするじゃないですか、もうないなって。その1週間後にカバンが臭くなっていて。開けたら、案の定カバンに残っていた柿が腐っていて。YUKKE:やっぱ腐るか。そっか(笑)。Park:カバンの下が真っ白ですよ。初めて見ましたよ、カバンがカビで白くなる状態なんて。Hiromi:(笑)YUKKE:そうだね。残念だね(笑)。Hiromi:若干重たくなるじゃん、柿5、6個も入れたら。YUKKE:ゴトウくん(Hiromi)はまだ優しいと思うよ。だって(柿が入ってたら普通は)気づくもんね。Hiromi:気づくと思ってやってるもん。YUKKE:普通に"おいしい柿を家で食べたらよかった"だけの話かもしれないよ。Hiromi:普通、家帰ってカバンを開けるじゃん。「あ、柿入ってる。なんだ、入れやがって……まぁいっか、食べるか」っていうのをシミュレーションしてたんだよ。YUKKE:うん、そう。Park:それを1週間後にやったんですよ。YUKKE:それで、カバン白くなっちゃっただけでしょ。Hiromi:それはね。Parkが悪い。Park:俺が悪いの!?YUKKE:大丈夫、大丈夫。Parkくん、おいしい(笑)。Hiromi・Park:(笑)YUKKE:なんか似てる。俺も逹瑯に似たようなことされますもん。Park:されるんですか(笑)。YUKKE:逹瑯は昔、俺のカバンにね……(Hiromiは)"柿"入れたじゃん、逹瑯は"消火器"を入れたことがあって。Hiromi:やば。"カキ"違い……。YUKKE:"カキ"違いだけど、こんなことある? 奇跡だね(笑)。で、俺、家に(消火器を)持って帰ったの。Hiromi・Park:ハハハハハ(爆笑)。YUKKE:あーでも気づかねぇな。気づかねぇよゴトウくん、重さでは。Hiromi・Park:(笑)