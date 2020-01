LEXがアルバム『!!!』から3本目となるMV公開、全国ツアーチケット一般発売開始

ティーン世代を代表するアーティストLEXが、アルバム『!!!』より3本目となる「ALIEN」のMVを公開した。



横浜を舞台に撮影された疾走感のある今作のMVは、気鋭のクリエイターNasty Men$ahが手がけた。







また、来月2月21日横浜から始まるLEX初の全国ツアー「STAR TOUR 2020」に、ライブDJのFoolishmanとともに、ゲストアーティストとして盟友のHezronとOnly Uが参加することをアナウンス。併せてツアービジュアルを公開した。





<ライブ情報>







LEX

「STAR TOUR 2020」

Co-Starring by DJ Foolishman, Hezron & Only U



=ツアー日程=

2020年2月21日(金)神奈川県 横浜 THE BRIDGE

2020年2月22日(土)宮城県 仙台 SHAFT

2020年2月23日(日)茨城県 土浦 Club GOLD

2020年2月28日(金)愛知県 名古屋 JBS

2020年2月29日(土)静岡県 浜松 G-SIDE

2020年3月6日(金)大阪府 大阪 CIRCUS

2020年3月7日(土)佐賀県 佐賀 G-Collection

2020年3月8日(日)福岡県 福岡 KIETH FLACK

2020年3月14日(土)東京都 渋谷 WWW



詳細:http://event.maryjoy.net/article/186957008.html