映画最新作の挿入歌＆ED曲を披露　『デジモン』CD発売20周年記念イベントレポ！

2月21日(金)に公開が迫った『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』に関連して、『デジモンアドベンチャー』シリーズのCD発売20周年を記念したイベントが1月11日(土)にアニメイト池袋本店のイベントホールにて行われた。



異世界デジタルワールドへ突如として放り出された”選ばれし子どもたち”の物語、『デジモンアドベンチャー』。彼らがデジタルワールドで出会ったデジモンや仲間たちとの友情、そして自らの成長をドラマチックに描いた冒険ストーリーは、1999年3月の放映開始とともに瞬く間に全国の少年少女たちの間で大ヒットを記録。さらには同年8月の北米を皮切りに、世界60カ国以上で放映されるなど、グローバルな人気も獲得。放映20年を経て、今なお国境を越え多くの人々に愛されている人気アニメだ。



イベントに登壇したのは、『デジモンアドベンチャー』の挿入歌「brave heart」を始めとして、数々の『デジモン』楽曲を歌い上げてきた宮﨑歩。さらに『デジモンアドベンチャー』のエンディング曲「I wish」ほか『デジモン』シリーズで数多くのエンディング曲を歌ってきたAiMも登壇。

また『デジモンアドベンチャー』石田ヤマト役の風間勇刀も登壇し、ヤマトのキャラクターソング4曲を歌い上げた。



イベントでは、映画最新作『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』の挿入歌「その先へ」を宮﨑歩が、エンディング曲「離れていても」をAiMが、世界最速で披露することがサプライズ発表! 集まった約170名のファンからは驚きの悲鳴が上がる。



挿入歌「その先へ」は作詞を白井裕紀.、作曲をYippeeが担当し、編曲は「Butter-Fly」のアレンジャーでもある渡部チェルが手がけている。そしてエンディング曲「離れていても」は、作詞・作曲を自身もミリオン歌手である岡本真夜が担当。

また、劇中で流れる「brave heart」も”LAST EVOLUTION Version”として新アレンジ。オリジナル版の作曲家でもある太田美知彦がアレンジを担当し、ディレクションも初期からデジモンミュージックを手がけた千葉洋史が担当するなど、「デジモンミュージック」を初期から支えたスタッフが20周年にも華を添えている。



「その先へ」「離れていても」を聴いたファンは20年間の思いが詰まった歌詞に涙を流し、最後の「Butter-Fly」では会場一体となって歌うなど、ファンの熱さを改めて実感するイベントとなった。



映画最新作『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』は、2020年2月21日(金)公開予定だ。



☆登壇者コメント



<エンディング曲担当:AiM>

明けましておめでとうございます! 新年ということで衣装は華やかなものにしました。お着物だと演歌歌手っぽくなってしまうので(笑)。

『デジモンアドベンチャー』のエンディング曲「I wish」は20年前に8cmCDで発売されましたが、今の若い子は知らない人もいますよね(笑)。20年応援してくださって本当にありがとうございます。



【「離れていても」について】

和田光司さんからのご縁で今回岡本真夜さんに作詞作曲をして頂きました。『デジモン』シリーズの20年間をどこかで見ていたのではと思うほどグッとくるような、20年間の色んなことを思い出すような素敵な歌詞にして頂きました。岡本さんはレコーディングにも来てくださって嬉しかったです。



<挿入歌担当:宮﨑 歩>

実は先月、人生で初めて入院したんですが、今日ももしかしたら来れないんじゃないかと心配していたので、ステージに上がったときにちょっと泣きそうになってしまいました。

20年間デジモンと共に歩んできましたが、僕らが進化し続けられるのも皆様のおかげです。まだまだこれからも進化し続けなければいけないので、これからもパートナーでいてもらえると嬉しいです。



【「その先へ」について】

この曲は映画最新作の進化シーンで流れるんですが、今までとは違ってバトルという感じではなく、ゆっくりと熱い曲に仕上がっています。これまでの20年間全シリーズの想いが詰まっている本当にいい曲が出来上がりました。



<石田ヤマト役:風間勇刀>

今日は『友情の紋章』カラーの青の衣装で来ました!(笑)。20年というと成人式ですもんね。デジモン神社を作ってデジモン成人式をやってもらいたいくらいです(笑)。

貴重な機会に呼んで頂いたので、石田ヤマトとして歌った曲4曲を全部披露します! 今日は20年間の僕の想いを皆さんに伝える気で来たのですが、逆にみんなから20年分の想いをガツンとぶつけられた気がしました! 本当にありがとうございました!



