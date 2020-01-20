ツタロックフェス2020、出演アーティスト第4弾としてKing Gnuの出演が決定

2020年3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催する「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の第4弾出演アーティスとして、King Gnuの出演が発表された。
これと併せて、1月21日12時（正午）からファミリーマート2次先着先行の受付も開始。なお、出演アーティストの第5弾発表は、1月下旬に行われる予定である。
＜開催概要＞
「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」
2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
時間：開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり
＝出演者＝
ASIAN KUNG-FU GENERATION
King Gnu（NEW）
ゲスの極み乙女。
the chef cooks me
sumika
Tempalay
04 Limited Sazabys
PEDRO
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY
…and more！
チケット情報：
ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日（火）12：00〜1月20日（月）23：59】
ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日（火）12：00〜1月27日（月）23：59】
専用URL： https://eplus.jp/tsutarockfes/
※申込枚数制限：お1人様4枚まで
※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）
※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。
イベント公式ホームページ：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/
2020年3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催する「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の第4弾出演アーティスとして、King Gnuの出演が発表された。
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