ツタロックフェス2020、出演アーティスト第4弾としてKing Gnuの出演が決定

2020年3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催する「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の第4弾出演アーティスとして、King Gnuの出演が発表された。



これと併せて、1月21日12時（正午）からファミリーマート2次先着先行の受付も開始。なお、出演アーティストの第5弾発表は、1月下旬に行われる予定である。





＜開催概要＞



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間：開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



＝出演者＝

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu（NEW）

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more！



チケット情報：

ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日（火）12：00〜1月20日（月）23：59】

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日（火）12：00〜1月27日（月）23：59】

専用URL： https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限：お1人様4枚まで

※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。



イベント公式ホームページ：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/