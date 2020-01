ツタロックフェス2020、出演アーティスト第4弾としてKing Gnuの出演が決定

2020年3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催する「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の第4弾出演アーティスとして、King Gnuの出演が発表された。



これと併せて、1月21日12時(正午)からファミリーマート2次先着先行の受付も開始。なお、出演アーティストの第5弾発表は、1月下旬に行われる予定である。





<開催概要>



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu(NEW)

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more!



チケット情報:

ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日(火)12:00〜1月20日(月)23:59】

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日(火)12:00〜1月27日(月)23:59】

専用URL: https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。



イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/