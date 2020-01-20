Suchmos、3月から始まる全国ツアーにハナレグミ、Mr.Children参加決定

Suchmosが、3月から4月にかけて開催する対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2020」の最終ラインナップが発表された。



本ツアーはSuchmosが影響を受け、リスペクトしているアーティストを招いておこなうというコンセプトの自主企画ライブ。新たに追加発表になった2組は、4月9日、10日のSENDAI GIGS公演にハナレグミ、20日、21日のツアーファイナルとなるZepp Tokyo公演にMr.Childrenの参加が決定。



なお、「The Blow Your Mind TOUR 2020」のチケット3次先行を本日1月20日18:00よりSuchmos OFFICIAL WEBにて開始する。





＜ライブ情報＞



Suchmos

「The Blow Your Mind TOUR 2020」



＝ツアー日程＝

2020年3月9日（月）神奈川 KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：松任谷由実（ゲストアーティストとして出演し、Suchmosとセッションライブをおこなう予定です。）



2020年3月10日（火）神奈川 KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：松任谷由実（ゲストアーティストとして出演し、Suchmosとセッションライブをおこなう予定です。）



2020年3月17日（火）新潟 NIIGATA LOTS

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS



2020年3月18日（水）新潟 NIIGATA LOTS

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS



2020年3月23日（月）福岡 Zepp Fukuoka

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：The Birthday



2020年3月24日（火）福岡 Zepp Fukuoka

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：The Birthday



2020年3月26日（木）大阪 Zepp Osaka Bayside

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：ペトロールズ



2020年3月27日（金）大阪 Zepp Osaka Bayside

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：ペトロールズ



2020年4月2日（木）北海道 Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：cero



2020年4月3日（金）北海道 Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：cero



2020年4月9日（木）宮城 SENDAI GIGS

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：ハナレグミ



2020年4月10日（金）宮城 SENDAI GIGS

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：ハナレグミ



2020年4月13日（月）愛知 Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：GRAPEVINE



2020年4月14日（火）愛知 Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：GRAPEVINE



2020年4月16日（木）広島 BLUE LIVE 広島

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：GLIM SPANKY



2020年4月17日（金）広島 BLUE LIVE 広島

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：GLIM SPANKY



2020年4月20日（月）東京 Zepp Tokyo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：Mr.Children



2020年4月21日（火）東京 Zepp Tokyo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

ゲスト：Mr.Children



チケット：

Suchmos OFFICIAL WEB 3次先行

受付期間：2020年1月20日（月） 18:00 ～ 2020年1月27日（月）23:59まで

URL：https://www.suchmos.com/



Suchmos オフィシャルHP：http://www.suchmos.com/