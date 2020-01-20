Suchmos、3月から始まる全国ツアーにハナレグミ、Mr.Children参加決定

Suchmosが、3月から4月にかけて開催する対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2020」の最終ラインナップが発表された。
本ツアーはSuchmosが影響を受け、リスペクトしているアーティストを招いておこなうというコンセプトの自主企画ライブ。新たに追加発表になった2組は、4月9日、10日のSENDAI GIGS公演にハナレグミ、20日、21日のツアーファイナルとなるZepp Tokyo公演にMr.Childrenの参加が決定。
なお、「The Blow Your Mind TOUR 2020」のチケット3次先行を本日1月20日18:00よりSuchmos OFFICIAL WEBにて開始する。
＜ライブ情報＞
Suchmos
「The Blow Your Mind TOUR 2020」
＝ツアー日程＝
2020年3月9日（月）神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：松任谷由実（ゲストアーティストとして出演し、Suchmosとセッションライブをおこなう予定です。）
2020年3月10日（火）神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：松任谷由実（ゲストアーティストとして出演し、Suchmosとセッションライブをおこなう予定です。）
2020年3月17日（火）新潟 NIIGATA LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS
2020年3月18日（水）新潟 NIIGATA LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS
2020年3月23日（月）福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：The Birthday
2020年3月24日（火）福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：The Birthday
2020年3月26日（木）大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：ペトロールズ
2020年3月27日（金）大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：ペトロールズ
2020年4月2日（木）北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：cero
2020年4月3日（金）北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：cero
2020年4月9日（木）宮城 SENDAI GIGS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：ハナレグミ
2020年4月10日（金）宮城 SENDAI GIGS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：ハナレグミ
2020年4月13日（月）愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：GRAPEVINE
2020年4月14日（火）愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：GRAPEVINE
2020年4月16日（木）広島 BLUE LIVE 広島
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：GLIM SPANKY
2020年4月17日（金）広島 BLUE LIVE 広島
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：GLIM SPANKY
2020年4月20日（月）東京 Zepp Tokyo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：Mr.Children
2020年4月21日（火）東京 Zepp Tokyo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
ゲスト：Mr.Children
チケット：
Suchmos OFFICIAL WEB 3次先行
受付期間：2020年1月20日（月） 18:00 ～ 2020年1月27日（月）23:59まで
URL：https://www.suchmos.com/
Suchmos オフィシャルHP：http://www.suchmos.com/
Suchmosが、3月から4月にかけて開催する対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2020」の最終ラインナップが発表された。
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