GRAPEVINEが4月より対バンツアー「GRUESOME TWOSOME」を開催する。
GRAPEVINEの対バンツアー開催は2017年以来約3年ぶりで、今回は全国8公演が行われる。出演アーティスト第1弾としてTempalay、ORIGINAL LOVE、People In The Box、和田唱（TRICERATOPS）も発表された。GRAPEVINEの公式ファンクラブでは本日1月20日から26日まで、チケットの第1次先行予約を受付中。
GRAPEVINE presents GRUESOME TWOSOME
2020年4月24日（金）新潟県 NIIGATA LOTS
＜出演者＞
GRAPEVINE / Tempalay
2020年5月6日（水）北海道 札幌PENNY LANE24
＜出演者＞
GRAPEVINE / Tempalay
2020年5月8日（金）宮城県 Rensa
＜出演者＞
GRAPEVINE / ORIGINAL LOVE
2020年5月10日（日）大阪府 なんばHatch
＜出演者＞
GRAPEVINE / and more
2020年5月15日(金) 福岡県 DRUM LOGOS
＜出演者＞
GRAPEVINE / People In The Box
2020年5月17日（日）香川県 高松MONSTER
＜出演者＞
GRAPEVINE / People In The Box
2020年5月24日（日）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
GRAPEVINE / 和田唱（TRICERATOPS）
2020年5月28日（木）東京都 Zepp DiverCity TOKYO
＜出演者＞
GRAPEVINE / and more