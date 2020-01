GRAPEVINEが4月より対バンツアー「GRUESOME TWOSOME」を開催する。

GRAPEVINEの対バンツアー開催は2017年以来約3年ぶりで、今回は全国8公演が行われる。出演アーティスト第1弾としてTempalay、ORIGINAL LOVE、People In The Box、和田唱(TRICERATOPS)も発表された。GRAPEVINEの公式ファンクラブでは本日1月20日から26日まで、チケットの第1次先行予約を受付中。

GRAPEVINE presents GRUESOME TWOSOME

2020年4月24日(金)新潟県 NIIGATA LOTS

<出演者>

GRAPEVINE / Tempalay



2020年5月6日(水)北海道 札幌PENNY LANE24

<出演者>

GRAPEVINE / Tempalay



2020年5月8日(金)宮城県 Rensa

<出演者>

GRAPEVINE / ORIGINAL LOVE



2020年5月10日(日)大阪府 なんばHatch

<出演者>

GRAPEVINE / and more



2020年5月15日(金) 福岡県 DRUM LOGOS

<出演者>

GRAPEVINE / People In The Box



2020年5月17日(日)香川県 高松MONSTER

<出演者>

GRAPEVINE / People In The Box



2020年5月24日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

GRAPEVINE / 和田唱(TRICERATOPS)



2020年5月28日(木)東京都 Zepp DiverCity TOKYO

<出演者>

GRAPEVINE / and more