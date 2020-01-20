yonigeが4月8日にニューアルバム「健全な社会」と、ライブDVD「日本武道館『一本』」を同時リリースする。

yonigeがアルバムをリリースするのは2017年9月発売の「girls like girls」以来で約2年7カ月ぶり。「健全な社会」には福岡晃子（チャットモンチー済）プロデュース曲「往生際」や、2019年公開の映画「おいしい家族」の主題歌「みたいなこと」など全10曲の収録を予定している。

一方の「日本武道館『一本』」には、yonigeが2019年8月に東京・日本武道館で行ったワンマンライブの模様を収録。本作は彼女たちにとって初の映像作品であり、本編のほかドキュメンタリー映像も収められる。なお「健全な社会」「日本武道館『一本』」の2作品を同時購入すると、先着で特典がプレゼントされる。詳細は続報を待とう。

さらに4月からはアルバムの発売を記念した全国ツアーの開催も決定。yonigeは4月20日の東京・TSUTAYA O-EASTを皮切りに、6月14日の北海道・函館club COCOAまで全12公演を行う。イープラスでは本日1月20日17:00から31日23:59まで、チケットのオフィシャル1次先行予約を受け付けている。

yonige「健全な社会」収録曲

・往生際

・みたいなこと

ほか、計10曲収録予定

yonige「日本武道館『一本』」収録曲

01. リボルバー

02. our time city

03. 最終回

04. 顔で虫が死ぬ

05. 2月の水槽

06. バッドエンド週末

07. アボカド

08. センチメンタルシスター

09. 悲しみはいつもの中

10. ワンルーム

11. 往生際

12. どうでもよくなる

13. 沙希

14. サイケデリックイエスタデイ

15. ベランダ

16. しがないふたり

17. 最愛の恋人たち

18. トラック

19. さよならアイデンティティー

20. 春の嵐

＜アンコール＞

21. さよならプリズナー

22. さよならバイバイ

・武道館ドキュメンタリー映像

yonige pre 健全な社会ツアー

2020年4月20日（月）東京都 TSUTAYA O-EAST

2020年4月22日（水）香川県 DIME

2020年4月23日（木）愛知県 THE BOTTOM LINE

2020年5月6日（水）福岡県 BEAT STATION

2020年5月10日（日）新潟県 NIIGATA LOTS

2020年5月13日（水）岡山県 YEBISU YA PRO

2020年5月14日（木）大阪府 BIGCAT

2020年5月20日（水）宮城県 Rensa

2020年6月9日（火）北海道 帯広MEGA STONE

2020年6月11日（木）北海道 CASINO DRIVE

2020年6月12日（金）北海道 札幌PENNY LANE24

2020年6月14日（日）北海道 函館club COCOA