RADWIMPS、最新映像作品より「万歳千唱」のライブ映像公開

RADWIMPSが今年3月18日に発売するLIVE Blu-ray&DVD『ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019』より、「万歳千唱」のライブ映像がRADWIMPSオフィシャルYouTubeチャンネルで公開になった。



LIVE Blu-ray&DVD『ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019』には、昨年8月29日に行われた横浜アリーナ公演の模様を収録。当日ゲスト出演したあいみょんとの共演楽曲を含んだ本編23曲に加え、特典映像としてツアードキュメント映像と、ツアーにゲスト出演したアーティスト(Miyachi、タイタン・ゾンビーズ 、Taka[ONE OK ROCK]、三浦透子)との共演ステージの模様が収められている。







さらに3月からはいよいよバンドとして初の4大ドーム公演を含む7都市10公演の全国ツアー「こんにちは日本 ~KONNICHIWA NIPPON~ TOUR 2020」がスタートする。





<作品概要>



RADWIMPS

LIVE Blu-ray&DVD『ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019』



発売日:2020年3月18日(水)

Blu-ray 6800円(税抜)

2DVD 6800円(税抜)

仕様:通常盤(1形態)



収録内容:

本編:2019年8月29日に行われた「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」の横浜アリーナ公演の模様を収録。



Anti Anti overture

tazuna

NEVER EVER ENDER

ギミギミック

カタルシストfeat.タイタン・ゾンビーズ

万歳千唱

謎謎

アイアンバイブル feat.タイタン・ゾンビーズ

I I U

そっけない

洗脳

PAPARAZZI〜*この物語はフィクションです〜

おしゃかしゃま

DARMA GRAND PRIX

TIE TONGUE feat.タイタン・ゾンビーズ

泣き出しそうだよ feat.あいみょん

IKIJIBIKI

君と羊と青

いいんですか?

愛にできることはまだあるかい

-ENCORE-

正解

DADA

会心の一撃

(全23曲 )



・特典映像

ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019 にゲスト出演したアーティストとの共演及び、ツアードキュメント映像を収録予定



IKIJIBIKI feat.Taka

TIE TONGUE feat.Miyachi, タイタン・ゾンビーズ

グランドエスケープ feat.三浦透子

Documentary of ANTI ANTI GENERATION TOUR



<ツアー情報>



「こんにちは日本 ~KONNICHIWA NIPPON~ TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年3月20日(金・祝) 大阪府/京セラドーム大阪

2020年3月21日(土) 大阪府/京セラドーム大阪

2020年4月5日(日) 福岡県/福岡PayPayドーム

2020年4月14日(火) 広島県/広島グリーンアリーナ

2020年4月15日(水) 広島県/広島グリーンアリーナ

2020年4月19日(日) 新潟県/朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2020年5月2日(土) 愛知県/ナゴヤドーム

2020年5月9日(土) 青森県/盛運輸アリーナ(青森県営スケート場)

2020年5月23日(土) 東京都/東京ドーム

2020年5月24日(日) 東京都/東京ドーム



RADWIMPS Official HP:http://radwimps.jp/