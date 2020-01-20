日本サッカー協会（JFA）は20日、スペイン遠征に臨むU－18日本代表メンバー19人を発表した。
メンバーには第98回全国高校サッカー選手権大会で優秀選手に選ばれたDF田邉秀斗（静岡学園高）、DF藤原優大（青森山田高）、MF田中克幸（帝京長岡高）、FW小見洋太（昌平高）らが選出されている。
今回選ばれた19名は『U-19 International Tournament “Copa del Atlantico”』に出場し、1月28日にU－18メキシコ代表、同29日にU－18スペイン代表、同31日にスロバキア代表と対戦する。
▼スタッフ
団長 内山篤
監督 影山雅永
コーチ 冨樫剛一
GKコーチ 高桑大二朗
コンディショニングコーチ 中馬健太郎
▼GK
1 佐々木雅士（柏レイソルU－18）
12 東ジョン（名古屋グランパスU－18）
▼DF
3 村上陽介（大宮アルディージャU18）
15 田邉秀斗（静岡学園高）
18 神橋良汰（川崎フロンターレU－18）
2 藤原優大（青森山田高）
19 大森理生（FC東京U－18）
5 佐古真礼（東京ヴェルディユース）
4 中野伸哉（サガン鳥栖U－18）
▼MF
6 山内翔（ヴィッセル神戸U－18）
17 田中克幸（帝京長岡高）
7 田村蒼生（柏レイソルU－18）
10 成岡輝瑠（清水エスパルスユース）
9 中野桂太（京都サンガF.C. U－18）
8 三戸舜介（JFAアカデミー福島U18）
13 藤井海和（流通経済大学付属柏高）
▼FW
11 津久井匠海（横浜F・マリノスユース）
16 小見洋太（昌平高）
20 杉浦力斗（興國高）