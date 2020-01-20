日本サッカー協会（JFA）は20日、スペイン遠征に臨むU－18日本代表メンバー19人を発表した。

メンバーには第98回全国高校サッカー選手権大会で優秀選手に選ばれたDF田邉秀斗（静岡学園高）、DF藤原優大（青森山田高）、MF田中克幸（帝京長岡高）、FW小見洋太（昌平高）らが選出されている。

今回選ばれた19名は『U-19 International Tournament “Copa del Atlantico”』に出場し、1月28日にU－18メキシコ代表、同29日にU－18スペイン代表、同31日にスロバキア代表と対戦する。

▼スタッフ

団長 内山篤

監督 影山雅永

コーチ 冨樫剛一

GKコーチ 高桑大二朗

コンディショニングコーチ 中馬健太郎

▼GK

1 佐々木雅士（柏レイソルU－18）

12 東ジョン（名古屋グランパスU－18）

▼DF

3 村上陽介（大宮アルディージャU18）

15 田邉秀斗（静岡学園高）

18 神橋良汰（川崎フロンターレU－18）

2 藤原優大（青森山田高）

19 大森理生（FC東京U－18）

5 佐古真礼（東京ヴェルディユース）

4 中野伸哉（サガン鳥栖U－18）

▼MF

6 山内翔（ヴィッセル神戸U－18）

17 田中克幸（帝京長岡高）

7 田村蒼生（柏レイソルU－18）

10 成岡輝瑠（清水エスパルスユース）

9 中野桂太（京都サンガF.C. U－18）

8 三戸舜介（JFAアカデミー福島U18）

13 藤井海和（流通経済大学付属柏高）

▼FW

11 津久井匠海（横浜F・マリノスユース）

16 小見洋太（昌平高）

20 杉浦力斗（興國高）