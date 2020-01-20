左から藤原優大（青森山田）、田邉秀斗（静岡学園）、田中克幸（帝京長岡） [写真]＝梅月智史、山口剛生

　日本サッカー協会（JFA）は20日、スペイン遠征に臨むU－18日本代表メンバー19人を発表した。

　メンバーには第98回全国高校サッカー選手権大会で優秀選手に選ばれたDF田邉秀斗（静岡学園高）、DF藤原優大（青森山田高）、MF田中克幸（帝京長岡高）、FW小見洋太（昌平高）らが選出されている。

　今回選ばれた19名は『U-19 International Tournament “Copa del Atlantico”』に出場し、1月28日にU－18メキシコ代表、同29日にU－18スペイン代表、同31日にスロバキア代表と対戦する。

▼スタッフ
団長　内山篤
監督　影山雅永
コーチ　冨樫剛一
GKコーチ　高桑大二朗
コンディショニングコーチ　中馬健太郎

▼GK
1　佐々木雅士（柏レイソルU－18）
12　東ジョン（名古屋グランパスU－18）

▼DF
3　村上陽介（大宮アルディージャU18）
15　田邉秀斗（静岡学園高）
18　神橋良汰（川崎フロンターレU－18）
2　藤原優大（青森山田高）
19　大森理生（FC東京U－18）
5　佐古真礼（東京ヴェルディユース）
4　中野伸哉（サガン鳥栖U－18）

▼MF
6　山内翔（ヴィッセル神戸U－18）
17　田中克幸（帝京長岡高）
7　田村蒼生（柏レイソルU－18）
10　成岡輝瑠（清水エスパルスユース）
9　中野桂太（京都サンガF.C. U－18）
8　三戸舜介（JFAアカデミー福島U18）
13　藤井海和（流通経済大学付属柏高）

▼FW
11　津久井匠海（横浜F・マリノスユース）
16　小見洋太（昌平高）
20　杉浦力斗（興國高）