映画『ハリー・ポッター』より「ねんどろいどどーる ハリー・ポッター」が登場する。2020年9月発売予定で、価格は6,000円(税抜)。

「ねんどろいどどーる」は、デフォルメフィギュア「ねんどろいど」の頭部サイズはそのままに、体は洋服を着せやすいサイズにしたうえ、豊富な可動を追加したアクションフィギュア。「ねんどろいど」シリーズとの頭部交換も可能となっている。

「ねんどろいどどーる ハリー・ポッター」は、グリフィンドールの制服を再現した衣装を身に纏わせ、杖を持たせることができる。加えて、「マフラー」、「セーター付きシャツ」、「スラックス」、「靴下」、「ローファー」、「交換用手首一式」、「専用台座」、「可動支柱一式」が付属する。

また、同じくグリフィンドールに所属するロン・ウィーズリーとハーマイオニー・グレンジャーのねんどろいどどーるも同時期に発売が予定されている。

(C)HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C)&TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)