ホビーメーカー・コトブキヤの展開するフィギュアシリーズ「MY LITTLE PONY美少女」より、ラリティが2020年4月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は11,000円(税抜)。

『MY LITTLE PONY』は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカで発売されたキャラクター。アニメシリーズも世界中で放映されている。今回はユニコーンの女の子ラリティを美少女化し、フィギュア化。

「MY LITTLE PONY美少女」は、紫色の巻き毛は輝くようなグラデーション塗装で再現されている。また、スラリと伸びた脚を支えるハイヒールはクリアパーツで軽やかな仕上がりになっているとのこと。

MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C)2019 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.