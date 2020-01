須田亜香里は「わるきー」 SKE48選抜コンサートで出演メンバー全員がソロ曲を披露【写真10点】

SKE48が19日(日)、TOKYO DOME CITY HALLにて選抜メンバーによる単独コンサートを開催した。

今回の選抜メンバーは今月15日に発売した26thシングル「ソーユートコあるよね?」の選抜メンバーに松井珠理奈を加えた19名で構成。まず松井珠理奈と須田亜香里の2人がステージに登場し、「美しい稲妻」で幕を開けた。



そこから「片想いFinally」「石榴の実には憂鬱が何粒詰まっている?」「DANCE」「ESCAPE」と連続でダンス曲を披露。「石榴の実には憂鬱が何粒詰まっている?」では、息がピッタリそろったフォーメーション・ダンスで客席を沸かせた。



続いて野島樺乃の「ショートケーキ」を皮切りに、出演メンバー全員のソロ・パフォーマンスをメドレーで披露するコーナーに。選曲は各メンバーが行っており、それぞれの個性あふれるステージとなった。



井上瑠夏(「走れ!ペンギン」)、北川愛乃(「シアターの女神」)、日高優月(「彼女になれますか?」)といったアイドルらしい楽曲の後、25日(土)にこの同じ会場でソロコンサートを予定している末永桜花はクールな楽曲「MARIA」をセレクト。トレードマークのツインテールもおろして臨んだ。



26thシングルで初選抜となった高畑結希(※「高」は「はしごだか」が正式表記)は自身初のセンター曲「人生の無駄使い」でライトセーバーを使った振り付けに挑戦。古畑奈和はソロ・ミニアルバムに収録されているロック曲「本性」、竹内彩姫はSKE48の代表的青春ソング「前のめり」、大場美奈は「コップの中の木漏れ日」で、それぞれのキャラクターに似合うパフォーマンスを繰り広げていく。



セクシーな印象の強い佐藤佳穂がチームKII公演の定番曲「16人姉妹の歌」のお茶目な衣装で登場した時は、客席からどよめきが起こった。「12人姉妹の歌」として、自身の様々なキャラクターをコミカルに歌う様子は「TDCライブ祭り」ならではのパフォーマンスとなった。







春に卒業を控えた高柳明音は夕暮れの海の景色をバックに「泣ける場所」をしっとりと、須田亜香里は「わるきー」を「わるりん」として小悪魔的セクシーな魅力をふりまいた。ソロ・パフォーマンスのラストは松井珠理奈が鮮やかな赤の衣装で、今回のシングルに収録されたソロ曲「Who are you?」歌唱ver.を初披露。間髪入れずに、最新シングル「ソーユートコあるよね?」を選抜メンバー全員で楽しく披露し、息つく間もないステージは一区切りとなった。



ここでメンバーから、「ソーユートコあるよね?」のダンス・プラクティス・ムービーが本日公開されることが発表さた。ダンス・プラクティス・ムービーは前作「FRUSTRATION」リリース時にも公開されており、フォーメーションや、それぞれの動きもわかりやすいと好評を博した。



トークの後はほぼ全メンバーで、「パレオはエメラルド」などSKE48らしさ全開の代表曲をパフォーマンス。そして最後の曲は今年もよろしくお願いしますという気持ちをこめて「1!2!3!4!ヨロシク!」。客席とステージが笑顔とコールで一体になり、SKE48の新年最初の大きなステージは幕を閉じた。





▽AKB48 グループ2020TDCライブ祭り

SKE48選抜メンバーコンサート~私たちってソーユートコあるよね?~

2020年1月19日(日)開場 13:30 / 開演 14:30

会 場:TOKYO DOME CITY HALL

出演メンバー:SKE48 TDC 選抜メンバー (チームS)井上瑠夏 / 北川愛乃 / 野島樺乃 / 松井珠理奈 (チームKII)荒井優希 / 江籠裕奈 / 大場美奈 / 惣田紗莉渚 / 高柳明音 / 竹内彩姫 / 日高優月 / 古畑奈和 (チームE)浅井裕華 / 鎌田菜月 / 熊崎晴香 / 佐藤佳穂 / 末永桜花 / 須田亜香里 / 高畑結希



▽セットリスト

1 美しい稲妻ALL(-熊崎)

2 片想いFinally ALL(-珠理奈、熊崎)

3 石榴の実には憂鬱が何粒詰まっている? ALL(-珠理奈)

4 DANCE ALL(-熊崎)

5 ESCAPE ALL(-熊崎)

MC

6 ショートケーキ 野島

7 走れ!ペンギン 井上

8 シアターの女神 北川

9 彼女になれますか? 日高

10 制服レジスタンス 江籠

11 MARIA 末永

12 枯れ葉のステーション 惣田

13 人生の無駄使い 高畑

14 寡黙な月 鎌田

15 本性 古畑

16 前のめり 竹内

17 コップの中の木漏れ日 大場

18 それでも好きだよ 浅井

19 12人姉妹の歌 佐藤

20 バズーカ砲発射! 荒井

21 国境のない時代 熊崎

22 泣ける場所 高柳

23 わるりん 須田

24 Who are you? 珠理奈

25 ソーユートコあるよね? ALL(-珠理奈)

MC

26 FRUSTRATION ALL(-珠理奈、竹内彩、熊崎)

27 コケティッシュ渋滞中ALL(-珠理奈、熊崎)

28 オキドキALL(-珠理奈、熊崎)

29 無意識の色ALL(-珠理奈)

30 パレオはエメラルドALL

EN1 Stand by you ALL

MC

EN2 アイシテラブル! ALL

EN3 1!2!3!4!ヨロシク! ALL