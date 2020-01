「ラブライブ!」シリーズ9周年を記念したライブイベント「LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ!フェス」が、1月18日、19日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された。コミックナタリーでは1月18日公演の模様をレポートする。

イベントには「ラブライブ!」からμ's、「ラブライブ!サンシャイン!!」からAqoursとSaint Snow、そして2019年12月にアニメ化が発表されたばかりの虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が出演。作品の垣根を超えて合計29人のスクールアイドルが共演した。

Aqoursによる「未体験HORIZON」で祭典は盛大に開幕。続いての虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会はデビューアルバムのリード曲「TOKIMEKI Runners」で登場すると、自己紹介を挟んでソロ曲のコーナーへ。上原歩夢役の大西亜玖璃が軽快なポップス「夢への一歩」を披露すると、天王寺璃奈役の田中ちえ美は「ドキピポ☆エモーション」で感情表現するための“璃奈ちゃんボード”を装着してファンからのコールを楽しむ。さらに近江彼方役の鬼頭明里はステージ上のベッドでゆったりとした「眠れる森に行きたいな」をマイペースに歌い、朝香果林役の久保田未夢は「Starlight」で迫力あるダンスを見せ、ソロ活動をメインとするユニットらしいバラエティ豊かなステージで存在感を発揮した。

その後はトップバッターのCYaRon!を皮切りに「ラブライブ!サンシャイン!!」のユニットが次々に登場。AZALEAが退場時にGuilty Kissの津島善子風のポーズを取り、そのGuilty KissはSaint Snowの決めポーズで名乗りを上げるなどの連携を交えてファンを沸かせていく。最後にステージに姿を現したSaint Snowは、姉妹ユニットらしい息の合ったダンスと鹿角理亞役の佐藤日向によるラップで会場のテンションを一気に引き上げた。

その勢いを受け、Aqoursの9人は巨大な船に乗ってメインステージに登場。渡辺曜役の斉藤朱夏による「さいたまスーパーアリーナに向かって全速前進! ヨーソロー!」の号令に従って、船は「届かない星だとしても」「MIRAI TICKET」の2曲を通じて中央ステージへと移動していく。「MIRAI TICKET」の曲中では高海千歌役の伊波杏樹が「みんな、一緒に輝こう!」と会場中に呼びかけてTVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」第13話でのライブシーンを再現し、会場を大きく沸かせた。その後は「青空Jumping Heart」「恋になりたいAQUARIUM」「君のこころは輝いてるかい?」と自身らのディスコグラフィーを遡るようなライブを届けてトリのμ'sにバトンを渡す。

2016年のファイナルライブ以来、久々のライブとなるμ'sはこの日最大の歓声を受けながらメインステージで1stシングル「僕らのLIVE 君とのLIFE」を披露。高坂穂乃果役の新田恵海が「皆さん、お久しぶりです」「『ラブライブ!』の9周年をお祝いするために、もう一度集まりました」と挨拶すると、自身らも活動開始から9周年であることに触れ「9年間の“ありがとう”、そして“おめでとう”を爆発させたい」と意気込む。メンバーそれぞれの挨拶を終えると、その言葉通り6年間の活動期間中に歌ってきた多数の楽曲からTVアニメ「ラブライブ!」楽曲を厳選して怒涛のメドレーを展開。トロッコに乗って会場中のファンと笑顔を交わしながら、第1期オープニングテーマ「僕らは今のなかで」から第2期第12話の挿入歌「KiRa-KiRa Sensation!」まで、2期にわたるTVアニメの軌跡を辿っていく。そして迎えたこの日最後の楽曲は2ndシングル「Snow halation」。シングル同梱のアニメとTVアニメ、両方のアニメ映像がディスプレイに映される中での9人のパフォーマンスに、ファンも曲中にペンライトの色を白からオレンジへと一斉に変えて、祭典のクライマックスを色鮮やかに演出した。

その後はメインステージに出演者全員が揃い、各ユニットの代表者が挨拶を行う。虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の大西は「こんなに皆さんに楽しんでもらえる『ラブライブ!』は本当にすごいなって改めて感じました。そして今回、私たちもその一部になれたことがすごく光栄です」と述べ、Saint Snowの鹿角聖良役・田野アサミはこの日のさいたまスーパーアリーナに「ラブライブ!」の魅力が詰まっていたと語り、その仲間に加われたことに感謝する。続くAqoursの伊波は「『Snow halation』の余韻がすごすぎて……」と漏らして涙を浮かべながら、「最高でした!」「『ラブライブ!』が大好きです……」と素朴な感想でファンから同意の歓声を集めた。μ'sの新田はファンの応援のおかげで再びμ'sとして出演することができたことに触れて、「私たちはずっとμ'sです! これからも『ラブライブ!』が、みんなと一緒に叶える最高の夢の物語、そんな存在であり続けてくれたらいいなと願っています」と語って公演を締めくくった。

なお19日公演の終演後には「ラブライブ!シリーズ 新プロジェクト始動!!!」と告知。詳細は1月30日に発売されるLoveLive! Daysラブライブ!総合マガジンVol.05(KADOKAWA)で明かされる。また3月25日にはμ'sのアニメーションPV付きニューシングル「A song for You! You? You!!」が発売される。

「LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ!フェス」1月18日公演セットリスト

01. 未体験HORIZON / Aqours

02. TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

03. 夢への一歩 / 上原歩夢(CV:大西亜玖璃)

04. ドキピポ☆エモーション / 天王寺璃奈(CV:田中ちえ美)

05. 眠れる森に行きたいな / 近江彼方(CV:鬼頭明里)

06. Starlight / 朝香果林(CV:久保田未夢)

07. Love U my friends / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

08. 元気全開DAY!DAY!DAY! / CYaRon!

09. P.S.の向こう側 / CYaRon!

10. GALAXY HidE and SeeK / AZALEA

11. LONELY TUNING / AZALEA

12. コワレヤスキ / Guilty Kiss

13. Guilty!? Farewell party / Guilty Kiss

14. SELF CONTROL!! / Saint Snow

15. Believe again / Saint Snow

16. 届かない星だとしても / Aqours

17. MIRAI TICKET / Aqours

18. 青空Jumping Heart / Aqours

19. 恋になりたいAQUARIUM / Aqours

20. 君のこころは輝いてるかい? / Aqours

21. 僕らのLIVE 君とのLIFE / μ's

22. 「ラブライブ!」TVアニメメドレー / μ's

僕らは今のなかで

No brand girls

START:DASH!!

それは僕たちの奇跡

ユメノトビラ

KiRa-KiRa Sensation!

23. Snow halation / μ's

