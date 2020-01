1週間の美女・美少女たちの話題を紹介する「今週の美女図鑑」。今回(1月11~17日)は、女優の浜辺美波さんが振り袖姿でマンガ誌の表紙を飾った話題、アイドルグループ「乃木坂46」の山下美月さんのファーストソロ写真集から“イチゴパンツ”ショットが公開された話題、“浪速のピーチ姫”などと呼ばれるタレントの石田桃香さんがマンガ誌で「神美ボディー」などと紹介された話題が注目を集めた。

浜辺さんは、1月11日発売のマンガ誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)7号の表紙を飾った。浜辺さんは表紙に加え、巻頭グラビアにも登場。あでやかな振り袖姿で笑みを浮かべているカットに加え、ハイネックのワンピース姿で和室で寝そべるショットや“萌え袖”ショットもある。

映画「カイジ ファイナルゲーム」(佐藤東弥監督)でヒロインを演じていることも話題の女優の関水渚さんは、11日発売のマンガ誌「週刊ヤングマガジン」(講談社)第7号に登場した。関水さんは1998年6月5日の21歳。同号では「素顔は明るくて笑顔が可愛い女の子!」「急に大人びたムードを醸し出す」と紹介され、笑顔やアンニュイな表情を見せた。

ドラマチックドキュメンタリー「テッペン!『ダブルベッド』」(TBS系)に出演して注目を集めた中国出身のタレント、ロン・モンロウさんは12日、東京都内で初のフォトブック「夢」(竹書房)の出版記念イベントを開催した。同番組のエピソード1で“同棲(どうせい)生活”を送った犬飼貴丈さんに見せたいカットがあるか聞かれたロンさんは、「それは恥ずかしすぎる……」と赤面。「女の子と一緒に見るのはまだ大丈夫ですけど男性は恥ずかしい。お父さんや弟でも恥ずかしいです」と乙女心を明かした。

「第98回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌を歌う三阪咲さんは13日、埼玉スタジアム2002(さいたま市緑区)で行われた同大会の決勝戦で、5万7000人を超える観客を前にして自身が作詞した応援歌「繋げ!」と“みんなのアンセム”「We are on your side」を熱唱した。

「欅坂46」の元メンバーで女優の今泉佑唯さんが、テレビ東京で放送されている連続ドラマ「100文字アイデアをドラマにした!」(月曜深夜0時12分)の第3、4話で主演を務めることが14日、明らかになった。今泉さんは若妻役など一人五役に挑戦する。

「乃木坂46」の山下さんのファーストソロ写真集「忘れられない人」(小学館)の新たな先行カットが14日、公開された。ベッドの上で上半身はメンズのニット、下半身はイチゴ柄のパンツという姿で、手にしたフランス産の木イチゴに唇を当てた、ちゃめっ気とキュートさあふれる1枚に仕上がっている。

また山下さんは、15日発売のマンガ誌「週刊少年サンデー」(小学館)7号の表紙に登場。21日に発売される同写真集の秘蔵カットを掲載。「完璧美人」と紹介され、ショートパンツ姿で美脚を披露した。

石田さんは、16日発売のマンガ誌「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)7号の表紙を飾った。石田さんは1997年10月21日生まれ、大阪府出身の22歳。「神美ボディー」「新世代グラビアクイーン」と紹介され、巻頭グラビアにも登場。赤や濃紺の水着ショットも掲載された。

「日向坂46」の上村ひなのさんは、16日発売のムック「blt graph.vol.51」(東京ニュース通信社)の表紙に登場した。上村さんが雑誌の表紙を単独で飾るのは今回が初めてで、「天然系美少女。」と紹介された。

グラビアアイドルのコンテスト「ミスマガジン2018」グランプリの沢口愛華さんは、17日発売のマンガ誌「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)3号の表紙に登場した。沢口さんが同誌に登場するのは初めて。「業界最注目のグラビアヒロイン」「フレッシュな笑顔」と紹介され、水着姿で抜群のスタイルを披露した。