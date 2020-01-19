『名古屋行き最終列車 松井玲奈編』をカラオケルームで鑑賞！

名古屋鉄道の協力のもと、名古屋駅へ向かう最終列車を舞台として、メ～テレ（名古屋テレビ）で2012年から放送されている地域密着ドラマ『名古屋行き最終列車』。
JOYSOUNDでは、その「松井玲奈編」の第1話を、2020年1月24日（金）から2月23日（日）までの期間限定で無料配信をする。さらに、第2～4話を有料（550円(税込)/1名）にて配信する。
本コンテンツは、JOYSOUNDの新サービス「みるハコ」で楽しめる長編映像のひとつで、再生時間は第1話が約26分、第2～4話は連続再生で約80分。最新機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の対象カラオケ店舗（みるハコ公式 特設ページ参照）にて鑑賞することができる。名古屋の冬の風物詩としてすっかり定着したオムニバスドラマ『名古屋行き最終列車』を、カラオケルームならではの音と映像で堪能しよう。
＜配信概要＞
◆対象店舗：詳細はみるハコ公式 特設ページを参照
◆配信期間：2020年1月24日（金）～2020年2月23日（日）
◆配信コンテンツ
【無料】※別途室料が発生します。
メ～テレドラマ 名古屋行き最終列車 松井玲奈編 第1話「名古屋行き最終列車2015」（再生時間：約26分）
【有料】料金：550円(税込)/1名 ※別途室料が発生します
メ～テレドラマ 名古屋行き最終列車 松井玲奈編
第2話「名古屋行き最終列車2016」/第3話「名古屋行き最終列車2017」/第4話「名古屋行き最終列車2019」
（再生時間：約80分/第2~4話は連続再生となります）
名古屋鉄道の協力のもと、名古屋駅へ向かう最終列車を舞台として、メ～テレ（名古屋テレビ）で2012年から放送されている地域密着ドラマ『名古屋行き最終列車』。
本記事は「アニメージュプラス」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。