◆ 新人4選手が一軍スタート
楽天は19日、2月1日から行う春季キャンプのメンバーを発表した。
ルーキではドラフト1位の小深田大翔選手（大阪ガス）、大卒・社会人の津留﨑大成投手（慶応義塾大）と瀧中瞭太投手（Honda鈴鹿）に加えて高卒野手の黒川史陽選手（智弁和歌山高）も一軍スタートとなる。
また、ロッテから今オフに加入した涌井秀章投手、酒居知史投手、鈴井大地選手の3人や、牧田和久投手、シャギワ投手といった新加入組も一軍スタート。一方、ブセニッツ投手、ウィーラー選手、ブラッシュ選手といった既存の助っ人勢は、2月11日（～20日）から行われる金武キャンプから合流予定となっている。
◆ 一軍メンバー［久米島野球場］
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（19人）
1 松井裕樹
11 岸孝之
13 森原康平
14 則本昂大
15 シャギワ ☆
16 涌井秀章 ☆
19 藤平尚真
21 釜田佳直
22 牧田和久 ☆
23 弓削隼人
28 酒居知史 ☆
43 宋家豪
47 渡邊佑樹
52 津留﨑大成 △
53 高梨雄平
57 瀧中瞭太 △
58 辛島航
60 石橋良太
68 寺岡寛治
▼ 捕手（4人）
2 太田光
27 岡島豪郎
44 足立祐一
139 下妻貴寛
▼ 内野手（10人）
0 小深田大翔 △
3 浅村栄斗
5 茂木栄五郎
6 藤田一也
7 鈴木大地 ☆
24 黒川史陽 △
26 渡辺直人
33 銀次
34 山﨑剛
36 内田靖人
▼ 外野手（7人）
4 オコエ瑠偉
8 辰己涼介
25 田中和基
35 島内宏明
46 下水流昂
51 小郷裕哉
54 和田 恋
◆ 二軍メンバー［仲里野球場］
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（22人）
12 近藤弘樹
17 塩見貴洋
20 安樂智大
31 福井優也
39 引地秀一郎
41 青山浩二
45 菅原秀
49 福森耀真 △
56 鈴木翔天
59 熊原健人
61 佐藤智輝
62 西口直人
63 由規
91 久保裕也
016 森雄大
017 王彦程
130 池田隆英
131 木村敏靖
135 清宮虎多朗
136 則本佳樹
138 小峯新陸 △
164 福山博之
▼ 捕手（5人）
29 山下斐紹
65 堀内謙伍
70 石原 彪
78 水上 桂 △
137 江川侑斗 △
▼ 内野手（7人）
48 渡邊佳明
66 村林一輝
008 吉持亮汰
129 南要輔
133 松本京志郎
140 山﨑真彰 △
141 澤野聖悠 △
▼ 外野手（5人）
38 岩見雅紀
71 武藤敦貴 △
97 フェルナンド
134 中村和希
150 耀飛
◆ 新人4選手が一軍スタート
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