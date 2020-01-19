◆ 新人4選手が一軍スタート



楽天は19日、2月1日から行う春季キャンプのメンバーを発表した。



ルーキではドラフト1位の小深田大翔選手（大阪ガス）、大卒・社会人の津留﨑大成投手（慶応義塾大）と瀧中瞭太投手（Honda鈴鹿）に加えて高卒野手の黒川史陽選手（智弁和歌山高）も一軍スタートとなる。



また、ロッテから今オフに加入した涌井秀章投手、酒居知史投手、鈴井大地選手の3人や、牧田和久投手、シャギワ投手といった新加入組も一軍スタート。一方、ブセニッツ投手、ウィーラー選手、ブラッシュ選手といった既存の助っ人勢は、2月11日（～20日）から行われる金武キャンプから合流予定となっている。





◆ 一軍メンバー［久米島野球場］

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（19人）

1 松井裕樹

11 岸孝之

13 森原康平

14 則本昂大

15 シャギワ ☆

16 涌井秀章 ☆

19 藤平尚真

21 釜田佳直

22 牧田和久 ☆

23 弓削隼人

28 酒居知史 ☆

43 宋家豪

47 渡邊佑樹

52 津留﨑大成 △

53 高梨雄平

57 瀧中瞭太 △

58 辛島航

60 石橋良太

68 寺岡寛治



▼ 捕手（4人）

2 太田光

27 岡島豪郎

44 足立祐一

139 下妻貴寛



▼ 内野手（10人）

0 小深田大翔 △

3 浅村栄斗

5 茂木栄五郎

6 藤田一也

7 鈴木大地 ☆

24 黒川史陽 △

26 渡辺直人

33 銀次

34 山﨑剛

36 内田靖人



▼ 外野手（7人）

4 オコエ瑠偉

8 辰己涼介

25 田中和基

35 島内宏明

46 下水流昂

51 小郷裕哉

54 和田 恋





◆ 二軍メンバー［仲里野球場］

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（22人）

12 近藤弘樹

17 塩見貴洋

20 安樂智大

31 福井優也

39 引地秀一郎

41 青山浩二

45 菅原秀

49 福森耀真 △

56 鈴木翔天

59 熊原健人

61 佐藤智輝

62 西口直人

63 由規

91 久保裕也

016 森雄大

017 王彦程

130 池田隆英

131 木村敏靖

135 清宮虎多朗

136 則本佳樹

138 小峯新陸 △

164 福山博之



▼ 捕手（5人）

29 山下斐紹

65 堀内謙伍

70 石原 彪

78 水上 桂 △

137 江川侑斗 △



▼ 内野手（7人）

48 渡邊佳明

66 村林一輝

008 吉持亮汰

129 南要輔

133 松本京志郎

140 山﨑真彰 △

141 澤野聖悠 △



▼ 外野手（5人）

38 岩見雅紀

71 武藤敦貴 △

97 フェルナンド

134 中村和希

150 耀飛

