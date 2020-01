松本まりか好評写真集の2回目のイベントを開催、次回作に意欲も

松本まりかが18日(土)、写真集『月刊松本まりか・汀 写真 ND CHOW』の2回目のイベントを渋谷HMVにて開催した。

昨年11月に自身15年ぶりの写真集『月刊松本まりか・汀 写真 ND CHOW』を発売した松本まりか。発売日翌日には発売記念イベントも開催していた。今回、写真集が大好評のため、異例の追加イベントが渋谷HMVにて開催された。



今回のイベントを経て松本は「一人ひとりと深いお話ができて、本当にパワーを頂きました。私が逆に勇気づけてもらうことも多く、ファンの皆さんとの時間は私へのご褒美のようで。本当に、とにかく楽しかった! 写真の世界は新しい挑戦でしたが、もっともっと表現してみたいなって。求められたら、ですが(笑)」と、次回作にも意欲を示した。



今年もすでに話題のドラマなどに引っ張りだこの彼女。2020年の台風の目になることは間違いなさそうだ。



▽ 『月刊 松本まりか・汀 写真 ND CHOW』

撮影:ND CHOW

価格:2250円+税

発売元:小学館刊

発売日:2019年11月8日