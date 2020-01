HKT48、まさかの村重杏奈センター新時代到来も100分で幕…TDCコンサート詳報

HKT48が18日(土)、TOKYO DOME CITY HALLで単独コンサートを開催した。

昨年11月で8周年を迎えたHKT48。9年目のオープニングとなるTDCホールコンサートは<HKT48 第2章 選抜発表>VTRからスタートした。



どよめきと歓声の中、これからのHKT48を牽引するであろう“新選抜メンバー”(今回のコンサート出演メンバー)がポジションとともに続々と呼ばれ登場する。そして新時代のセンターとして紹介されたのは、なんと村重杏奈。1期生でバラエティ番組での活躍がめざましい彼女をセンターに、シングル曲『しぇからしか!』をもじった『シゲらしか!』を全力で披露した。



そこから怒涛のアップテンポナンバーを続けて披露し、第2章センター村重は「HKT48新センタ―の村重です。TDCのみなさん、盛り上がっていきましょう!」と声をあげてさらに会場を盛り上げた。



チームHキャプテンの松岡菜摘から「センタ―、どうよ?」と感想を聞かれた村重は「どうしようかと思った、皆さんブチ切れて帰ったら」「ふざけるのが怖い、前にいると騒げないからストレス溜まってる…」と複雑な胸中を明かし、会場の笑いを誘った。



ユニット楽曲コーナー明けは、昨年開催した九州7県ツアーで誕生した「寸劇戦隊 指レンジャー」のコーナーへ。ツアーファイナルで感動のエンディングを迎えたはずの「指レンジャー」が、再び今回のコンサートで復活した。窮地に立たされた松岡はな率いる指レンジャーを、好敵手・ゴクア芽瑠(田島芽瑠)やツイン村重(村重杏奈)、そして会場の声援が救い見事大団円。しょうもない展開に会場からは絶えず大きな笑いが起こっていた。







再びユニット楽曲コーナーに移り、ここでも村重が大活躍。現代ホスト界の帝王、ROLANDなど様々な著名人に扮し、すべてのユニット曲に登場した。



新成人となった田島芽瑠・豊永阿紀・松岡はなは、チームKIVキャプテンの本村碧唯とともに『おねだりシャンパン』をパフォーマンス。3人の新成人コーナーでは、田島が「同じ年のメンバーはクセが強すぎる」という話題から、ツッコミどころ満載の幼少期からの写真をエピソードともに公開した。



最後は村重がセンターの重圧を打ち明け、「メンバーみんなのおかげで心折れずに無事に終えることができた」「今日ここにいないメンバーもいるけど、みんなでHKT48なので、ずっとずっと仲良しなHKT48でいられたら」と、メンバーへの感謝を涙ながらに伝え、『HKT48ファミリー』をパフォーマンス。今回、出演できなかったメンバーの映像が流れる感動の展開の後に、再び<HKT48 第3章 選抜発表>のVTRが…。



第3章では16番手のポジションで紹介された村重。わずか100分で村重新時代の幕が閉じるしょうもない展開に、村重も「早い!」と驚き、会場からは大きな笑いが起こった。



そして改めて発表された新センターは田中美久。『しぇからしか!』を今度は田中センターで披露した後、田中は「2020年、今こそより一層メンバーが団結し、信念を持ち、私たちでHKT48の新時代を築いていきます!」と堂々と宣言した。



アンコール明けは、松岡はなが「前回のTDCホールはさっしーさん(指原莉乃)の卒業発表で泣いてしかなかったんですけど、今日はハッピーに笑顔いっぱいで迎えられたのが本当に良かったです」と話し、最後はHKT48のライブチューン『最高かよ!』を披露し、大盛り上がりの中、9年目のスタートとなるライブは幕を閉じた。



田中美久センタ―で披露した『しぇからしか!』



▽ALLHKT48選抜メンバーコンサート

~NEWYEARも、”しょうもないこと”本気でやろうぜ!ヨロシクどうぞ!~/

場所:TOKYO DOME CITY HALL

日時:2020年1月18日(土) 開場17:30/開演18:30

メンバー:

運上弘菜/小田彩加/田島芽瑠/田中美久/地頭江音々/豊永阿紀/松岡菜摘/松岡はな/松本日向/村重杏奈/本村碧唯/山下エミリー/渡部愛加里上島楓/竹本くるみ/水上凜巳花



▽セットリスト

M1 しぇからしか!(シゲらしか!) ALL

M2 メロンジュース ALL

M3 ぶっ倒れるまで ALL

M4 キスは待つしかないのでしょうか? ALL

M5 口移しのチョコレート 田島芽瑠・田中美久・松本日向

M6 へたっぴウィンク 運上弘菜・小田彩加・渡部愛加里・上島楓・竹本くるみ

M7 Dear J(Dear シゲ) 村重杏奈

M8 始まりの雪 松岡菜摘・松岡はな・本村碧唯・水上凜巳花

M9 夢力 豊永阿紀・地頭江音々・山下エミリー

M10 明日は明日の君が生まれる 運上弘菜・田中美久・松岡はな・村重杏奈・渡部愛加里

<寸劇>

M11 天国野郎 地頭江音々・村重杏奈・渡部愛加里・水上凜巳花

M12 君と僕の関係 運上弘菜・小田彩加(村重杏奈)

M13 おねだりシャンパン 本村碧唯/田島芽瑠・豊永阿紀・松岡はな(村重杏奈)

M14 ロマンティック病 田中美久・上島楓・竹本くるみ(村重杏奈)

M15 シャワーの後だから 松岡菜摘・松本日向・山下エミリー(村重杏奈)

M16 KONJO 運上・小田・田中美・地頭江・松岡菜・松本・村重・本村・山下・渡部・上島・竹本・水上

M17 HKT48ファミリー ALL

M18 しぇからしか! ALL

M19 早送りカレンダー ALL

M20 ウインクは3回 ALL

M21 君のことが好きやけん ALL

M22 大人列車 ALL

M23 意志 ALL

EN1 桜、みんなで食べた ALL

EN2 スキ!スキ!スキップ! ALL

EN3 12秒 ALL

EN4 最高かよ ALL