STU48 約2年ぶりのTDCホールコンサートで新体制を発表【写真21点】

STU48が18日(土)、約2年ぶりにTOKYO DOME CITY HALLで単独コンサートを開催した。コンサート最後のMCでは現キャプテン岡田奈々からSTU48が新体制になることが発表され、新キャプテンとして今村美月が、副キャプテンとして福田朱里が指名された。

ライブは今月29日リリースの4thシングル『無謀な夢は覚めることがない』からスタートした。リズミカルなBGMと共に24名のダンサーとミュージックビデオさながらの大迫力なパフォーマンスを披露。続いて『風を待つ』『思い出せてよかった』といったSTU48らしさが詰まった曲を披露し、『ペダルと車輪と来た道と』で元気よく前半の4曲を締めくくった。



MCでは4thシングル「無謀な夢は覚めることがない」の話題に。大谷満理奈と矢野帆夏が今回16人選抜に初めて選ばれたことに触れ、矢野が「ミュージックビデオの撮影は過酷と聞いていましたが、嘘じゃなかったんだなと思いました。本当に寒かった」と話し、岡田奈々が「今まで経験してきたミュージックビデオ撮影の中で一番過酷でした!」と真冬の海で裸足で踊り続けた撮影のエピソードを披露した。



続いては全国ツアーなどで披露しているユニット楽曲のコーナーへ。それぞれのメンバーの個性が光る内容を披露し、沖侑果が「『記憶のジレンマ』はダンスが苦手なメンバーが集まっていたので、やっと一息つけました」とステージの裏側でのエピソードを話した。



薮下楓が「次はソロ曲に挑戦します!」と前振りし、メンバーの特技が生かされるソロ曲コーナーへ。門脇実優菜は「剛と柔を表現したナンバー」として『UZA』を、中村舞は特技のバレエを活かした『孤独なバレリーナ』を披露するなど、メンバーの個性がさらに輝くコーナーとなった。



瀧野由美子のサックス演奏と岡田奈々の歌い出しから始まった『瀬戸内の声』を終え、瀧野が「奈々さんと2人で『瀬戸内の声』を一緒にやるのは初めてなのでとっても嬉しいです」と話し、ソロコーナーに挑戦した各々のメンバーもステージでの緊張感を話した。後半戦は『制服の重さ』『原点』『レモンジュース』を披露し、さらに会場の熱気を上げていった。







続いては「答えを揃えて・瀬戸内プレゼン」のゲームコーナーへ。“瀬戸内の〇〇といえば?”のお題に合わせて全員同じ答えを合わせ、少数派の答えを書いたメンバーがクエン酸が入ったすっぱいレモンジュースを飲むというもの。あまりのすっぱさに上手くリアクションがとれないメンバーが多発する結果となった。



ラストスパートはSTU48のデビュー曲『暗闇』などの4曲に続き、3rdシングルの表題曲『大好きな人』を披露し本編を締めくくった。



アンコールに再びステージに登場したメンバーは『STUフェスティバル』『君のことが好きだから広島弁ver.』などの賑やかな楽曲で再び会場の熱気を上げていく。



その後、今日のライブの感想として、岡田が「2年前のTDCホールでの単独コンサートの時は、スタッフさんにも怒られてばかりで、よく分からないままこのステージに立っていたと思います。でもこの2年間で、メンバー一人ひとりが成長していて、そばで見ていて頼もしいなと思うことが増えました。」と話し、「間もなく結成3周年ということで、STU48も、もう一歩前に進まなければいけないなと思い、新キャプテンを発表させていただきます」という切り出しから発表が。



新キャプテンとして今村美月が、副キャプテンとして福田朱里が指名された。今村は「キャプテンのかたちはたくさんあると思うので、自分らしく大好きなSTU48をもっともっと素敵なグループにしていけるように頑張ります!」と、福田は「聞いた時は驚いて不安でいっぱいだったのですが、キャプテンのみちゅを支えられるように、そしてファンの皆さんにもSTU48を応援しててよかったなと思っていただけるように力を尽くしたいと思います」と意気込みを話し、新体制の発足に会場は応援ムードに包まれた。



ラストはSTU48の一番の盛り上がり楽曲『夢力』を披露し、ファンの大歓声と共に約2年振りのTOKYO DOME CITY HALLでの単独コンサートは幕を閉じた。



新キャプテン今村美月(左)と副キャプテン福田朱里



▽STU48選抜コンサート~東京には染まらないで帰ります。~

日時:2020年1月18日(土)9:00開場10:00開演

会場:TOKYO DOME CITY HALL

出演メンバー(17名) 石田千穂・石田みなみ・磯貝花音・今村美月・岩田陽菜・大谷満理奈・岡田奈々・ 沖侑果・甲斐心愛・門脇実優菜・新谷野々花・瀧野由美子・田中皓子・中村舞・ 福田朱里・矢野帆夏・薮下楓



▽セットリスト

1 無謀な夢は覚めることがない石田(千)・石田(み)・今村・岩田・大谷・岡田・沖・甲斐・門脇・新谷・瀧野・田中・中村・福田・矢野・薮下

2 風を待つ石田(千)・石田(み)・今村・岩田・大谷・岡田・沖・甲斐・門脇・新谷・瀧野・田中・中村・福田・矢野・薮下

3 思い出せてよかったALL

4 ペダルと車輪と来た道とALL

<MC>

5 夕陽を見ているか? 今村・岩田・甲斐・門脇・中村

6 記憶のジレンマ沖・新谷・田中・福田

7 Relax! 石田(み)・磯貝・薮下

8 鏡の中のジャンヌ・ダルク石田(千)・大谷・岡田・瀧野・矢野

<MC>

9 UZA 門脇

10 天使のしっぽ岩田

11 FIRST LOVE 甲斐

12 孤独なバレリーナ中村(歌唱:大谷・沖)

13 野蛮な求愛今村

14 瀬戸内の声ALL(SAX:瀧野)

<MC>

15 制服の重さ 石田(み)・磯貝・今村・岡田・瀧野・田中・福田・矢野・薮下

16 原点石田(千)・岩田・大谷・沖・甲斐・門脇・新谷・中村

17 レモンジュースALL

<MC>

18 暗闇ALL

19 STU48 ALL

20 そばかすのキスALL

21 サステナブルALL

<MC>

22 大好きな人ALL

EN1 STUフェスティバルALL

EN2 君のことが好きだから 広島弁ver. ALL

EN3 水夫は嵐に夢を見るALL

EN4 手をつなぎながらALL

<MC>

EN5 夢力ALL