中日は19日、春季キャンプの選手振り分けを発表した。



北谷組には新人の橋本、岡野、郡司が名を連ね、2年目を迎える根尾昂も入った。一方で、ドラフト1位ルーキー・石川は読谷組スタートとなった。



【北谷組】

▼ 投手

11 小笠原慎之介

13 橋本侑樹

16 又吉克樹

17 柳 裕也

19 吉見一起

21 岡田俊哉

22 大野雄大

28 梅津晃大

29 山井大介

30 阿知羅拓馬

34 福 敬登

36 岡野祐一郎

43 三ツ間卓也

53 ルイス・ゴンサレス

54 藤嶋健人

59 山本拓実

70 エンニー・ロメロ

98 木下雄介



▼ 捕手

35 木下拓哉

44 郡司裕也

52 加藤匠馬

68 桂依央利



▼ 内野手

1 京田陽太

3 高橋周平

5 阿部寿樹

7 根尾 昂

9 石川 駿

37 三ツ俣大樹

48 溝脇隼人

55 福田永将

66 ダヤン・ビシエド



▼ 外野手

26 井領雅貴

31 渡辺 勝

49 伊藤康祐

56 武田健吾

211 モイセ・シエラ



【読谷組】

▼ 投手

12 田島慎二

14 谷元圭介

24 福谷浩司

25 佐藤 優

33 祖父江大輔

38 松葉貴大

40 石川 翔

41 勝野昌慶

46 鈴木博志

47 笠原祥太郎

50 清水達也

61 垣越建伸

62 竹内龍臣

64 小熊凌祐

65 伊藤準規

69 濱田達郎

99 鈴木翔太

201 サンディ・ブリトー

202 浜田智博

204 丸山泰資

206 大藏彰人

207 松田亘哲

209 石田健人マルク



▼ 捕手

27 大野奨太

58 石橋康太



▼ 内野手

0 高松 渡

2 石川昂弥

32 石垣雅海

63 堂上直倫

205 石岡諒太



▼ 外野手

4 藤井淳志

6 平田良介

8 大島洋平

23 遠藤一星

42 ソイロ・アルモンテ

51 滝野 要

60 岡林勇希



（ニッポン放送ショウアップナイター）