「あんさんぶるスターズ！」を題材にした一番くじ「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」が、アニメイト、アニメイト、アニメガなどで2月15日より順次展開される。価格は税込1650円。

「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」は、バッグや周辺雑貨だけをラインナップした新しい一番くじで、全15等級39種をラインナップ。A賞からM賞には、Trickstar、fine、紅月といった各ユニットをイメージした、B5サイズがすっぽり入るデイリーバッグ13種が登場した。サテンテイストの生地に大きなリボンがあしらわれ、マグネット式のスナップボタンと内ポケットも付属する。

またN賞には、フェイクレザーを使用したリボン付きのポーチ13種、O賞にはミニサイズのフェイクレザーポーチ13種がお目見え。さらに各店で最後のくじを引いた人にはラストワン賞として、作品の舞台である夢ノ咲学院のカラーを取り入れた「デイリーバッグ ラストワンver.」が用意された。そしてダブルチャンスキャンペーンとして、「デイリーバッグ ラストワンver.」を抽選で30名にプレゼントする。

「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」ラインナップ

A賞：Trickstar design デイリーバッグ

B賞：fine design デイリーバッグ

C賞：紅月 design デイリーバッグ

D賞：UNDEAD design デイリーバッグ

E賞：Knights design デイリーバッグ

F賞：流星隊 design デイリーバッグ

G賞：Ra*bits design デイリーバッグ

H賞：2wink design デイリーバッグ

I賞：Valkyrie design デイリーバッグ

J賞：Switch design デイリーバッグ

K賞：MaM design デイリーバッグ

L賞：Eden design デイリーバッグ

M賞：JIN&AKIOMI design デイリーバッグ

N賞：フェイクレザーポーチ リボンチャーム付き（全13種）

O賞：フェイクレザーミニポーチ（全13種）

ラストワン賞：デイリーバッグ ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン：デイリーバッグ ラストワンver.

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