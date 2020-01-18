「あんさんぶるスターズ！」を題材にした一番くじ「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」が、アニメイト、アニメイト、アニメガなどで2月15日より順次展開される。価格は税込1650円。
「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」は、バッグや周辺雑貨だけをラインナップした新しい一番くじで、全15等級39種をラインナップ。A賞からM賞には、Trickstar、fine、紅月といった各ユニットをイメージした、B5サイズがすっぽり入るデイリーバッグ13種が登場した。サテンテイストの生地に大きなリボンがあしらわれ、マグネット式のスナップボタンと内ポケットも付属する。
またN賞には、フェイクレザーを使用したリボン付きのポーチ13種、O賞にはミニサイズのフェイクレザーポーチ13種がお目見え。さらに各店で最後のくじを引いた人にはラストワン賞として、作品の舞台である夢ノ咲学院のカラーを取り入れた「デイリーバッグ ラストワンver.」が用意された。そしてダブルチャンスキャンペーンとして、「デイリーバッグ ラストワンver.」を抽選で30名にプレゼントする。
「一番バッグ 『あんさんぶるスターズ！』」ラインナップ
A賞：Trickstar design デイリーバッグ
B賞：fine design デイリーバッグ
C賞：紅月 design デイリーバッグ
D賞：UNDEAD design デイリーバッグ
E賞：Knights design デイリーバッグ
F賞：流星隊 design デイリーバッグ
G賞：Ra*bits design デイリーバッグ
H賞：2wink design デイリーバッグ
I賞：Valkyrie design デイリーバッグ
J賞：Switch design デイリーバッグ
K賞：MaM design デイリーバッグ
L賞：Eden design デイリーバッグ
M賞：JIN&AKIOMI design デイリーバッグ
N賞：フェイクレザーポーチ リボンチャーム付き（全13種）
O賞：フェイクレザーミニポーチ（全13種）
ラストワン賞：デイリーバッグ ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン：デイリーバッグ ラストワンver.
(c)2014 Happy Elements K.K