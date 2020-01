最新ゲームを試遊しよう！　『次世代WHF’20 Winter』出展タイトル発表

バンダイナムコエンターテインメントは、2020年1月19日(日)より開催される『次世代ワールドホビーフェア20 Winter』に、家庭用ゲーム4タイトルの試遊台出展をすることを発表した。



『次世代ワールドホビーフェア』は、名古屋・東京・福岡・大阪の全国4会場で開催される日本最大級のゲーム&ホビーのお祭りだ。入場無料で最新のゲームやホビーを遊ぶことができ、イベントの会場などでしか手に入れられない限定商品や、まだお店やWebでは買うことができない先行販売商品の購入ができる。



試遊台出展されるゲームは、『ニンジャボックス』『釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン』『ドラえもん のび太の牧場物語』『ディズニー ツムツム フェスティバル』の4タイトル。



『ニンジャボックス』の試遊台では、Nintendo Switch™『ニンジャボックス』の次世代オリジナルバージョンを遊ぶことができ、試遊してくれた人には「スペシャル缶バッジ」1つとオリジナルスクイーズ「もなかの親戚トンカチまんじゅう」をプレゼント。



さらに、『ニンジャボックス』コーナーでさまざまな体験をすると、Nintendo Switch™ Liteなど豪華賞品が当たる「マジガチニンジャボッくじ」の抽選に参加可能に。ぜひゲットしよう!



また、『釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン』試遊スペースでは、2019年12月9日配信の無料アップデートにて追加された、大会モード「初マグロつり大会」を4人一組で対戦することができる。



見事1位になった方には「オリジナルサコッシュ」をプレゼント。また、遊んでくれた方全員に「オリジナルミニハンドタオル」がプレゼントされる。



そのほか、『ドラえもん のび太の牧場物語』を試遊体験すると「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。

この機会に最新ゲームを体験し、限定グッズをゲットしよう!



