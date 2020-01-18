つくしあきひと原作によるアニメ「メイドインアビス」シリーズの続編制作が決定。PVとイメージボードが公開された。

現在、劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」が全国劇場公開中の本作。PVは、2017年からスタートしたTVシリーズや2019年公開の劇場版総集編、そして最新作「深き魂の黎明」を振り返る内容となっている。詳細は続報をまとう。

またリコ役の富田美憂、レグ役の伊瀬茉莉也、ナナチ役の井澤詩織による舞台挨拶も決定。1月25日に大阪・梅田ブルク7、TOHOシネマズなんば、26日に京都・MOVIX京都、愛知・ミッドランドスクエア シネマにて行われる。チケットの先行抽選販売申込は、1月20日11時までチケットぴあにて実施中。

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」舞台挨拶

日時：2020年1月25日（土）12:30の回上映後

場所：大阪府 梅田ブルク7



日時：2020年1月25日（土）14:30の回上映後

場所：大阪府 TOHOシネマズなんば



日時：2020年1月26日（日）9:30の回上映後

場所：京都府 MOVIX京都



日時：2020年1月26日（日）14:00の回上映後、17:00の回上映前

場所：愛知県 ミッドランドスクエア シネマ



登壇者：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」

2020年1月17日（金）公開

スタッフ

原作：つくしあきひと（竹書房「WEBコミックガンマ」）

監督：小島正幸

副監督：垪和等

脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：黄瀬和哉（Production I.G）

音楽：Kevin Penkin

音楽制作：IRMA LA DOUCE

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

リコ：富田美憂

レグ：伊瀬茉莉也

ナナチ：井澤詩織

ボンドルド：森川智之

プルシュカ：水瀬いのり

※「メイドインアビス 深き魂の黎明」はR15+指定作品。