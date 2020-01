アーティストの一発撮りのパフォーマンスを届ける「THE FIRST TAKE」に崎山蒼志が登場

1月17日に公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、高校生シンガーソングライター崎山蒼志が「五月雨」のパフォーマンスを披露する。



「THE FIRST TAKE」はアーティストの一発撮りのパフォーマンスをよりリアルに、鮮明に届ける事をコンセプトにしたYouTubeチャンネル。今回は、崎山蒼志自身が自身の楽曲「五月雨」をギター1本、臨場感と緊張感の溢れる一発撮りで披露する。動画は、本日22:00よりYouTube上にてプレミア公開される予定。



・崎山蒼志コメント

一発撮りをやってみて、単純に緊張しました。不思議でしたが楽しかったです。

普段のライブと違いがありましたが、観て下さっている方がいることは意識できなかなと思います。





<番組情報>



「崎山蒼志 - 五月雨 / THE FIRST TAKE」



公開日:2020年1月17日(金)22時より

動画URL:https://youtu.be/kulHRAMG0Ow



崎山蒼志オフィシャルサイト:https://sakiyamasoushi.com/