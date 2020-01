アニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』イベント開催決定！ 最終話のアフレコ写真も到着

2019年10月より放送され、最終話(第12話)が2020年1月18日(土)より順次放送となるTVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』。そのオープニング・エンディング主題歌の発売記念イベントが2020年1月26日(日)に開催されることが決定し、あわせて、アニメ最終話のアフレコ写真も到着した。



『ライフル・イズ・ビューティフル』は、『となりのヤングジャンプ』『ヤンジャン!』『少年ジャンプ+』(集英社)にて連載中のサルミアッキによる漫画が原作。千鳥高校に偶然集った、小倉ひかり、渋沢泉水、姪浜エリカ、五十嵐雪緒の女子高生4人がおくる、”ゆるーいけどひたむきな”射撃部ライフを描いた作品だ。



今回のイベントでは、”ライフリング4”のMachico(小倉ひかり役)、熊田茜音(渋沢泉水役)、南早紀(姪浜エリカ役)、八巻アンナ(五十嵐雪緒役)によるライブ&トークイベントを実施。会場にて関連CDを2枚購入すると、先着で当日参加券がもらえる。





◆イベント概要

公演名:TVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』オープニング・エンディング主題歌 発売記念イベント

日時:2020年1月26日(日)

昼公演 OPEN 15:00/START 15:30

夜公演 OPEN 17:30/START 18:00

会場:原宿クエストホール

イベント内容:ライブ&トークイベント

出演:ライフリング4 <Machico(小倉ひかり役)、熊田茜音(渋沢泉水役)、南早紀(姪浜エリカ役)、八巻アンナ(五十嵐雪緒役)>



●『当日参加券』について

公演当日に会場の物販にてTVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』関連CDを2枚購入すると、先着で『当日参加券』がもらえます。

【会場物販予定日時】

2020年1月26日(日) 時間 13:00〜 夜公演終演後

※参加券・各商品はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※『当日参加券』は昼公演・夜公演のどちらかをお選びいただけます。

※『当日参加券』をお持ちのお客様は、CDに封入の応募チラシでご当選されたお客様が入場完了した後に、整列順にご案内いたします。



<当日参加券 対象関連CD>

▲オープニング主題歌『Lets go! ライフリング4!!!!』/1320円(税込)

▲エンディング主題歌『夕焼けフレンズ』/1320円(税込)

▲挿入歌シングル『GO! GO! Music vol.1』/1540円(税込)

▲挿入歌シングル『GO! GO! Music vol.2』/1540円(税込)

▲TVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』オリジナルサウンドトラック/3520円(税込)





【発売記念イベント 物販アイテム情報】



●ライフリング4 OP・ED主題歌 発売記念イベント Tシャツ

3500円(税込)/サイズ:M・L・XL

※1人1会計につき2点まで(サイズ違いも含む)



●ライフリング4 OP・ED主題歌 発売記念イベント マフラータオル

2500円(税込)

※1人1会計につき2点まで



●ライフリング4 ジャケット缶バッジセット

1100円(税込)/サイズ:(約)W53×H53mm/仕様:スクエア型 2種1セット

※1人1会計につき2点まで



●ライフリング4 アクリルキーホルダー

1300円(税込)/サイズ:(約)8×8cm

※1人1会計につき2点まで







●TVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』

最終話(第12話)「ファイナル・イズ・ビギニング」

1月18日(土)より順次放送!



【TV放送】

TOKYO MX 2020年1月18日(土)20:30〜

KBS京都2020年1月18日(土)23:00〜

BS11 2020年1月18日(土)27:00〜

サンテレビ2020年1月19日(日)25:30〜

AT-X 2020年1月20日(月)20:00〜

リピート放送:1/22(水)12:00/1/24(金)28:00

※放送日時は都合により変更になる可能性があります。

【配信】

特別先行配信・都度課金配信 2020年1月23日(木)12:00以降

見放題配信 2020年1月26日(日)12:00以降



★アフレコ写真も到着!



【最前列】(左から)

監督:高橋正典/鶴巻裕子役:藤井ゆきよ/渋沢泉水役:熊田茜音/小倉ひかり役:Machico/姪浜エリカ役:南 早紀/五十嵐雪緒役:八巻アンナ

【2列目】(左から)

望月涼子役:石見舞菜香/坂下花恋役:高橋未奈美/黒井ミサ役:上田麗奈/東雲あきら役:藤原夏海/当麻あこ役:河野ひより/辻まりな役:田所あずさ

【3列目】(左から)

中河 妙役:礒部花凜/紺野小桜役:会沢紗弥/榎本こまち役:櫻庭有紗/朝倉 零役:M・A・O

【4列目】(左から)

茅守 鈴役:幸村恵理/早嶺やよい役:斉藤佑圭/蜂郷るり役:古賀 葵/新田瀬玲奈役:鈴代紗弓/貝島沙由役:涼本あきほ/小々森真帆役:渡部恵子/射場長役:本泉莉奈/小沢優花役:南 真由

◆TVアニメ『ライフル・イズ・ビューティフル』



<イントロダクション>

距離10m、直径1mm、弾数60発、競技時間45分

硬いジャケットを身にまとい、

見た目よりもずっと気力を振り絞る過酷な勝負の世界

──ビームライフル競技。

……のはずが、誰もわかってくれないのが知名度の低いスポーツのつらいところ。

でも私、世界を目指してます!

千鳥高校に偶然集った、小倉ひかり、渋沢泉水、姪浜エリカ、五十嵐雪緒の女子高生4人がおくる、

ゆるーいけどひたむきな射撃部ライフ!!

<キャスト>

小倉ひかり:Machico 渋沢泉水:熊田茜音 姪浜エリカ:南早紀 五十嵐雪緒:八巻アンナ

東雲あきら:藤原夏海 黒井ミサ:上田麗奈 坂下花恋:高橋未奈美 望月涼子:石見舞菜香 朝倉零:M・A・O 鶴巻裕子:藤井ゆきよ

<スタッフ>

原作:『ライフル・イズ・ビューティフル』サルミアッキ

(集英社『となりのヤングジャンプ』『ヤンジャン!』『少年ジャンプ+』連載)

監督:高橋正典

シリーズ構成・脚本:髙橋龍也

キャラクターデザイン・総作画監督:向川原憲

音楽:宝野聡史

アニメーション制作:Studio 3Hz

協力:公益社団法人日本ライフル射撃協会、興東電子株式会社、株式会社銀座銃砲店

取材協力:中央大学附属高等学校 ライフル射撃部



(C)サルミアッキ/集英社・千鳥高校射撃部