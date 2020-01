go!go!vanillas「奇跡は起きます」受験生にエール

go!go!vanillasが、1月16日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とともに、1月18日(土)、19日(日)に行われる大学入試センター試験に向けて“宣言”をしたリスナーにエールを送りました。とーやま校長:今日は1月16日ということで、18日、19日のセンター試験まであと2日! 「迫ってしまった……!」と思っているヤツもいれば、「ついに来たか!」と武者震いしている生徒(リスナー)もいるかもしれない。SCHOOL OF LOCK! はここに向けて、毎日いろんな気持ちだったり曲だったりを届けています。本日ももちろん、2時間かけて受験生を応援する授業をしていく!『センター試験直前! 絶対合格メイトスペシャル Supported by カロリーメイト』!絶対合格メイト……これは、金曜日の午後10時15分から、SCHOOL OF LOCK! の応援部内で行っている授業です。今日はその拡大版として、受験生たちの声を2時間ひたすら届けていきます。受験生の君の宣言は、自分を奮い立たせる勇気となり、仲間=メイトが戦うための力にもなる! 志望校がまだE判定です、というヤツも、本番が迫って怖くて眠ることもできない、という君も、その全てを声にして、確認して、当日を迎えたい!今夜は受験生を応援するために、ゲスト講師に来ていただいている! 受験生のオマエを音楽で後押ししてくださるのは……go!go!vanillas先生!go!go!vanillas:よっしゃー!とーやま校長:よろしくお願いします! いろんなこと言いたいんですけど……とりあえずプリティ先生、お帰りなさい!長谷川プリティ敬祐(ba):お待たせしました! ありがとうございます!!とーやま校長:今はお体のほうは?プリティ:もうバッチリです!牧達弥(vo/g):おととしの暮れにプリティが事故に遭ったときに、校長が「がんばれ!」、「絶対帰ってくる気しかしない!」って放送で言ってくれたのを、僕は聴いていたわけですよ。生徒のみんなも「頑張れ!」って言ってくれて、今日はそれを返しにきたという気持ちです。僕たちにしてあげられることがあるなら、本当に全力で応援したいと思っています。よろしくお願いします!――18歳・男子リスナーの宣言とーやま校長:もしもし! 今、高校3年生で受験生だね。じゃあまずは、宣言を聞かせてもらいたいんだけど、いける?リスナー:いけます!『一度推薦で落ちてしまった大学に、今度こそ受かります!』。go!go!vanillas:おおっ!とーやま校長:うん! 素晴らしい!! “推薦で一度落ちてしまった”というのは、いつ頃の話?リスナー:11月に受けて、12月に結果が返ってきました。自分の番号が無くて「やらかしたなぁ……」って思ったんですけど、担任の先生に報告したら「よし! 何回でも俺は付き合うぞ!」って言ってくださったんです。牧:いい先生だな。リスナー:それで不安がなくなって、やる気になりました。プリティ:いいね!とーやま校長:セイヤ先生、この担任の先生もですけど、本人も切り替えができる強いヤツってことですよね?ジェットセイヤ(dr):もちろん! 今の時間をどう使うか、っていう切り替えが大事っすよ。とーやま校長:じゃあ今は、切り替えてポジティブにできてる?リスナー:そうですね。クリスマスも正月も、周りがどんちゃん騒ぎしていても勉強に集中していました。とーやま校長:うん! じゃあ、カロリーメイトにメッセージを書かせてもらうので……<記入中>……よしできた! カロリーメイトに書かせてもらった言葉は、『大学も君を待っている』!大学は生きた場所だし、生きた人たちがいる場所じゃないですか。で、生きたいヤツに来てほしい場所でもある。後ろを向いているヤツより、前を向いて声を高く上げているヤツに来てほしいものだと思うから、先生とともに、仲間とともにこのまま進んでほしい。何より、大学とも今の時点で仲良くなれているはずだから、その気持ちとともにいってほしい。柳沢進太郎(g):いこう!――17歳・女子リスナーの宣言リスナー:『周りの人に“受からない”って言われてきた大学だけど、絶対に合格します!』。go!go!vanillas:うん!とーやま校長:たしかに、合格したい意思は伝わりましたね。周りの人から何を言われるの?リスナー:担任からは「すごいことを言っているのがわかるか?!」って言われたり、塾の先生からも「期待はしてないですけどね」みたいなことを言われたりして。とーやま校長:辛辣だね。それで、奮い立たせているつもりなのかもしれないけど。牧:そういうことなのかなぁ? 声のトーンにもよるよね。セイヤ:たしかに。とーやま校長:それに対してどう思ったの?リスナー:一度はその大学を志望校から外したんですけど、オープンキャンパスに行ったら「やっぱり私はこの大学に行きたい!」と思って、何を言われてもいいから目指すことにしました。とーやま校長:いいね。バニラズ先生は、周りから「バンドで食っていくなんて無理だよ」とか言われたことはありませんか?牧:ありますよ。僕も……大学生のときに、周りは就職活動を始めていたんですよ。エントリーシートというものを書くんですけど、僕はバンドをやるって決めていたので書かなかったんです。さらに周りは就職の情報とかを話しているんですけど、僕はそれに入れなくて。「牧はどうすんの?」って聞かれたときに「俺はバンドをやるよ」って答えたら、「あぁ、そっかぁ」みたいな……「お前は気楽でいいな」みたいな感じで見られましたね。バンドを仕事にすることをあまり信じてもらえていなかったので、「自分がやりたいことで、絶対に人生を全うしたい」ってより強く思いました。とーやま校長:うん。牧:なので、“そのときにはどうなっているか”とか、細かいビジョンを持とうと思いましたね。(リスナーも)その大学で何を学んで、どういう友達を作って……とか、細かいところまで深く考えたら、そのビジョンが実現していく未来になっていくんじゃないかな、と思いますよ!リスナー:はい!とーやま校長:じゃあ、俺がカロリーメイトに書いたメッセージを読ませてもらいます! 『「無理」って思うの無理』! 牧先生、バニラズ先生が仰ってくれたように、言われた言葉は全部力にして……この時点でしていますけどね。「今に見てろよ!」という気持ちで、今日から、この時間から挑んでほしい!リスナー:はい! 絶対受かります!!この日の放送では、音楽でも受験生のリスナーを応援。『チェンジユアワールド』、『No.999』、『Hey My Bro.』の3曲をライブで披露しました。牧さんは、「おととしの12月にプリティが事故に遭って意識が戻ってないときに、いち早く校長や生徒のみんながくれた言葉があって、いま僕の右にはプリティが帰ってきています。そこから感じたことは、不可能はないし奇跡は起きます。だから、自分の信じる道を信じて頑張ってくれ!」とエールを送りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/