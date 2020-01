◆ 「日本一の東北へ」を掲げて3年目



楽天は17日、2020シーズンスローガンが『NOW or NEVER いまこそ 日本一の東北へ』に決定したことを発表した。



球団の発表によれば、日本のスポーツ界が東京五輪開催を中心に盛り上がる2020年において、アスリートたちが運命の決戦に立ち向かうように、楽天イーグルスも「今年が勝負だ」「いまこそ優勝を掴むんだ」「全試合・全プレーを全身全霊で闘い抜く」という、決死の覚悟を「NOW or NEVER いまこそ」という言葉で表現したとのこと。



また、この言葉には「いまこそ楽天イーグルスに注目していただきたい」「応援していただきたい」というファンに向けたメッセージも込められているという。2017年から掲げる「日本一の東北へ」という言葉を実現すべく、今オフも積極補強を見せた楽天が背水の覚悟をもって新シーズンに挑む。



▼ 楽天の歴代スローガン

2020年:『NOW or NEVER いまこそ 日本一の東北へ』

2019年:『RESTART! 日本一の東北へ』

2018年:『日本一の東北へ』

2017年:『Smart & Spirit 2017 東北・夢・再び』

2016年:『Smart & Spirit 2016 夢と感動』

2015年:『Smart & Spirit 2015 一致団結』

2014年:『Smart & Spirit 2014 HEAT UP!!』

2013年:『Smart & Spirit 2013 HEAT!』

2012年:『Smart & Spirit 2012 ともに、前へ。』

2011年:『Smart & Spirit 2011 真っすぐ』

2010年:『Smart & Spirit 2010 Eagle Fire!』

2009年:『Smart & Spirit 2009 「氣」~越えろ!~』

2008年:『Smart & Spirit 2008 考えて野球せぃ!』

2007年:『Think Hard,Win More.~考えろ。そして勝利を掴め!』

2006年:『「無形の力」を養おう!』

2005年:『Creative Baseball~東北から~』