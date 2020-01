大橋トリオ、2月発売のアルバム『This is music too』詳細公開

大橋トリオが、2月19日発売の最新アルバム『This is music too』の全貌を明らかにした。



今作は通算14枚目となるオリジナル・フルアルバム。音楽の原点といえる70年、80年の音楽興隆期のバンドサウンドをベースにした今作は、マチルダ、VENUSに代表されるタイトなグルーブが最高に格好いいロック感溢れる「LOTUS」に始まり、70sのSoul Funkを彷彿とさせるメロウグルーブが全快の「ポラリス」、サウンドの美しき探求に満ちた「LIFE」、極上のメロディーとサウンドに引き込まれる「青月浮く海」など多彩な音楽キャリアを重ねた大橋トリオならではの楽曲が詰まった内容に。また「Let us go」、「Ways and scenes」(作曲:Akiko Higashikawa)や「quiet storm」(作詞曲:Ray Kondo)など、今までにないメロディーの楽曲も斬新で、昨年でリリースから10年となった名曲「Lady」のバンドアレンジとなる「Lady (2020)」も収録され大橋トリオの声の魅力やサウンドが更に広がったアルバムに仕上がった。



初回生産限定盤のDVD/Blu-rayにはにはソールドアウト公演となったTHE PRETAPORTERSを迎えた豪華編成でのスペシャルライブ「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS YEAR END PARTY LIVE 2019」NHK Osaka Hallでのライブ映像を収録。



なお、全国ホールツアー「ohashiTrio HALL TOUR 2020」の開催が決定しており、2020年3月12日神奈川・関内ホールを皮切りに、4月29日東京・NHKホールまでの全11会場を回る。チケットは一般発売に先駆けて各プレイガイドにて先行受付中となっている。





<リリース情報>







大橋トリオ

『This is music too』

発売日: 2020年2月19日(水)



初回生産限定盤(CD+DVD)

価格:5300円(税抜)

初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

価格:5500円(税抜)

通常盤(CDのみ)

価格:3000円(税抜)



初回封入特典:【ohashiTrio HALL TOUR 2020】Meet&Greet応募シリアル

※応募期間:2月18日(火)正午~3月2日(火)23:59



=CD収録=

1. LOTUS

2. ポラリス

3. Let us go

4. 夕暮のセレナーデ

5. Ways and scenes

6. LIFE

7. 青月浮く海

8. Lady (2020)

9. quiet storm

全9曲収録



=DVD/Blu-ray収録内容=

ohashiTrio & THE PRETAPORTERS YEAR END PARTY LIVE 2019 at NHK Osaka Hall 2019.12.11

1. The Music Around Me

2. 真夜中のメリーゴーランド

3. sing sing

4. MAGIC

5. kite

6. EMERALD

7. スノーマン

8. アネモネが鳴いた

9. THUNDERBIRD

10. Be there

11. 東京ピエロ

12. りんごの木

13. タイムマシーン

14. Bing Bang

15. Lady



<ライブ情報>



大橋トリオ

「ohashiTrio HALL TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年3月12日(木)神奈川・関内ホール

2020年3月14日(土)石川・金沢市文化ホール

2020年3月20日(金・祝)北海道・札幌市教育文化会館

2020年3月27日(金)兵庫・神戸文化ホール中ホール

2020年4月2日(木)鹿児島・かごしま県民交流センター 県民ホール

2020年4月4日(土)福岡・福岡市民会館

2020年4月10日(金)岡山・倉敷市芸文館

2020年4月12日(日)愛知・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2020年4月18日(土)宮城・若林区文化センター

2020年4月24日(金)大阪・NHK大阪ホール

2020年4月29日(水・祝)東京・NHKホール



席種:全席指定7000円(税込)

年齢制限:3歳以上よりチケット必要。3歳未満は入場不可。



チケット:

各プレイガイドにて先行受付中。

Yahoo!チケット:http://r.y-tickets.jp/ohashitrio2001

チケットぴあ:http://pia.jp/t/ohashitrio/

イープラス:https://eplus.jp/sf/searchblock=true&keyword=%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AA



大橋トリオ オフィシャルウェブサイト:http://ohashi-trio.com/